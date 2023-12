Mirka usred emisije progovorila o razvodu od Vujadina: Voditeljka zanemela, nastao muk u studiju

Mirka Vasiljević o razvodu od Vujadina Savića

Porodični odnosi u braku Mirke Vasiljević i Vujadina Savića godinama intrigiraju javnost, a nedavno je voditeljka Snežana Dakić ugostila glumicu i tom prilikom postavila joj je prilično škakljivo pitanje.

Kada bi saznala da se on stvarno u nekog drugog zaljubio ili da je imao aferu, jel si razmišljala o tome da bi ste se razišli?

Bilo je pitanje voditeljke u emisiji ,,Male stvari”, a Mirka je gotovo kao iz topa dala interesantan odgovor zbog koga je nastala tišina u studiju. Youtube/Printscreen/Hype TV

- Nisam nikada o tome razmišljala, razmišljaću ako mi se to desi, ako je to tu ispred mene, ne volim da unapred razmišljam, mislim da razmišljanje o tim stvarima, povlači negativne stvari i povlači nesigurnost, samo sa sobom koju imamo, pa i ka tom partneru, pa i on nam deluje sumnjivo i onda živimo u agoniji bespotrebno.

- Ako bi došlo do toga, sela bih da razgovaram o tome, ne bih imala ispod tepiha brda i planine - bila je izričita glumica i još jednom je pokazala zašto važi za majku, ženu, kraljicu.

Podsetimo, glumica Mirka Vasiljević i fudbaler Vujadin Savić vezu su otpočeli davne 2009. godine, a iz velike ljubavi imaju četvoro dece. Prvo dete, sina Andreja, par je dobio 2011. godine. Petar Đorđević

Dve godine kasnije, 2013, rodila im se ćerka Adrijana, a 2014. dobili su treće dete - sina Mihajla. Sedam godina nakon toga njihova porodica uvećana je za još jednog člana - na svet je 2021. godine stigla još jedna devojčica, kojoj su dali ime Anika.