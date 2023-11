Je l' i vi ovako ovih dana? Prva dama objavila snimak iz porodičnog doma, prizor zabrinuo javnost

Poslednjih nedelja Tamara Vučić imala je vrlo ozbiljan tempo: razna dešavanja u gradu, kratak put u Pariz, pre toga poseta Egiptu...

Nije lako sve izdržati i menjati meridijane, no, sve to spada u „rok službe“”, u nešto što njena pozicija podrazumeva i u čemu, po svemu sudeći, uživa. Boško Karanović

Ipak, vreme je varljivo, a virusi vladaju i jedva čekaju priliku da nekog ščepaju. Kada nismo dovoljno odmorni ili naspavani, još im je lakše da nas osvoje.

Prva dama na Instagramu je objavila kratak video iz porodičnog doma, uz „zimsku“ melodiju pitanje: „Je l' i vi ovako ovih dana” i tužni smajli. Mirko Tabašević

Prizor je zabrinuo njene pratioce pošto im je upravo otkrila da se prehladila. No, odmah je pribegla prvoj pomoći u takvim situacijama - toplom čaju i limunu punom vitamina C. To bi trebalo da znači da će naredne dane provesti u toplini doma svog, kako bi se što pre vratila obavezama.

Prvoj dami želimo brz oporavak.

Instagram