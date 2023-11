Dedino oko plavo, zar je nikada neće zagrliti? Unuka Miroslava Ilića ista on, da li je moguće da toliko liči na njega

Unuka Miroslava Ilića liči na dedu

Miroslav Ilić nedavno je ponovo postao deda. Doduše, unuče je stiglo od nepriznatog sina Devina Antonovića, koji je u martu dobio ćerku.

Dao joj je ime Eva koja izrasta u prelepu devojčicu, a srećne vesti o dolasku novog člana u porodicu Antonović, podelila je baka Mirjana.

Mirko Tabašević

Antonovići sa one strane Atlantika vode luksuzan život. Devin se bavi dobro plaćenom profesijom, ima lepu kuću, poočima Danijela i polusestru Dijanu, a nedavno se i oženio.

Izabranica njegovog srca zove se Džes i u sjajnim je odnosima sa Mirjanom, koja često deli fotografije svoje snaje.

Devin nas je sada raznežio porodičnom fotografijom na kojoj smo mogli da vidimo koliko je malena Eva porasla, a mnogi su prokomentarisali da devojčica neverovatno podseća na Miroslava Ilića, tačnije, njene svetle oči.

Facebook

Sudskom procesu koji su Mirjana Antonović i njen sin Devin pokrenuli protiv Miroslava Ilića s ciljem dokazivanja očinstva, čini se, ne nazire se kraj, a svaki pokušaj da Devin stupi u kontakt sa ocem nije urodio plodom.

− Pozvao sam ga ubrzo pošto sam saznao da mi je biološki otac i rekao mu: „Je l' to Miroslav Ilić? Ovde Devin, tvoj izgubljeni sin iz Amerike.“ Nastala je pauza posle koje je on odgovorio: Drago mi je da si živ i da si dobro. Pričali smo o raznim stvarima, čak i o fudbalu. Kasnije smo se još nekoliko puta čuli, čak smo se dogovorili da se nađemo u Beogradu. Kupio sam kartu, ali me je, nažalost, nedelju dana pred put pozvao i otkazao viđanje. ATA IMAGES, Dragan Kadičć/Story arhiva

Zanimljiv je podatak da je Devin, kako je tvrdila Mirjana Antonović, po želji Miroslava Ilića trebalo da se zove Kristijan. Ali, sudbina je umešala prste, Mirjana i Miroslav su se rastali, pa tako njihov sin kroz život korača kao Devin Antonović.