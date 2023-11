Dan kog su se svi plašili: Brusu Vilisu je sve gore, prijatelj otkrio tužne vesti

Zdravlje Brusa Vilisa sve je gore

Dijagnoza Brusa Vilisa zatekla je čitav svet, a njegova prevremena penzija, kao i mnoge slike koje su objavljene nakon ovih vesti, rastužile su javnost. Profimedia

Zvezdi akcionih filmova prvo je dijagnostikovana afazija, a potom početkom marta i frontotemporalna demencija, bolest za koju ne postoji lek.

Afazija je poremećaj koji utiče na govor, razumevanje, pamćenje i ostale kognitivne funkcije i u mnogim slučajevima, kao i kod glumca, može da dovede do demencije. Instagram

Getty Images

GlumicaVilisova bivša supruga i majka njihove troje dece,tokom priznanja da Brus Vilis više ne može ni da je prepozna.

Kako sada navode strani mediji, blizak prijatelj glumca tvrdi da Vilis više ne može uopšte da govori.



- Prvi minut do tri, on zna ko sam. Nije potpuno verbalan. Nekada je bio strastven čitalac, a sada ne čita uopšte. Sve te jezičke veštine sada je izgubio, a on je i dalje Brus. Kada ste s njim, znate da je on Brus i zahvalni ste što je tu, ali njegova radost i želja za životom su nestale - tvrdi izvor. Profimedia