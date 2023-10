Hitno saopštenje Aleksandre Prijović povodom sporne izjave da nije samo srpska pevačica

Aleksandra Prijović žari i pali po regionu. U Beogradu je napunila tri Arene, zakazala je pet zagrebačkih... Opšta pomama za mladom pevačicom, nesumnjivo jednom od najvećih zvezda ovih prostora. LiveProduction

Ovih dana je boravila u Zagrebu i davala intervjue povodom najavljenih koncerata. Iako u Hrvatskoj ima i onih kojima se ne dopada njena muzika, pa su glasno negodovali, Prija se na to ne obazire. No, danas je na svom Instagramu bila prinuđena da demantuje sporne reči iz jedne izjave, koje su pogrešno protumačene.

- Kad negde pročitam “srpska pevačica”, ja bih to izbacila. Ne volim da kažem da sam bilo čija – ja sam pevačica svih i volim sve. Ne želim da me iko prisvaja i govori “samo naša”. Gde god da dođem publika me super dočeka, i osećam se kao da sam odrastala u svakoj od tih država – navodno je rekla Aleksandra Prijović.

Međutim, to je izvučeno iz konteksta i otišlo u potpuno drugačijem smeru. Zato je preko društvene mreže, na kojoj je prati skoro 730 hiljada ljudi, izdala zvanično saopštenje:

- Iako nikada ne demantujem novinske natpise, u ovom slučaju imam veliku potrebu da vam se obratim vezano za tekst koji je juče izašao, gde se navodi da ne želim da se deklarišem kao srpska pevačica. Svi vrlo dobro znaju da sam ja Srpkinja koja je odrasla u Hrvatskoj. Moja porodica vuče porekla iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, kao i mnoge porodice na našim prostorima – navela je Prija na početku objave, a onda je sledilo i objašnjenje:

- Izjava koju sam dala je potpuno izvučena iz konteksta, a možda sa moje strane loše iskomunicirana jer sam želela da kažem da sam neko ko se oseća kao kod kuće u svim ovim republikama. Muzika treba da nas spaja, a ne razdvaja. Žao mi je što je poruka zajedništva i ljubavi prenesena loše. Nikada se ne odričem svog. Znam da ćete me razumeti – napisala je pevačica i na kraju dodala srce.

