Goca Tržan posle 22 godine otkrila istinu o čuvenom koncertu za jednu osobu: Ne bi mi palo na pamet...

Iza Goce Tržan, velike pop zvezde ovih prostora, bezbroj je hitova i nekoliko sjajnih albuma, a dobro pamtimo i čuveni „koncert za jednu osobu“. Bilo je to u novembru pre 22 godine. Prošlo je dosta vremena, više od dve decenije, ali i danas, kada se pomene ta priča, mnogi se pitaju šta se, zapravo, krije iza svega. ATA Images

Kao „glavni krivac“ pominjao se tadašnji dečko popularne pevačice, Dejan Dragojlović, koji je želeo da je iznenadi. Drugi veruju da je sve delo estradnog mahera, menadžera Ganeta Pecikoze, kako bi izreklamirali pravi koncert u „Sava centru“ narednog dana. Goca je imala svoju verziju događaja bez presedana:

- U tom trenutku objavila sam album „Želim da se promenim“. Radila sam u utorak, sredu, četvrtak, petak i subotu, i uopšte mi nije bio potreban nikakav marketinški trik. To je uradio neko za mene, za mene kao ženu.

Andreja Damnjanović

Ostalo je misterija ko je taj „neko“. Ko je kupio 3600 karata u najvećoj beogradskoj koncertnoj dvorani? Gostujući nedavno u jednom podkastu, Goca je otkrila par detalja.

- To je jedna priča koja je moja. Nažalost, mi pevačice smo sklone tome da hranimo svoj ego takvim stvarima. Desilo se u „Sava centru“, bila sam mnogo jaka riba, onda smo pokušali malo medijski da iskoristimo, normalno, a onda me to mnogo više koštalo. Ljudi su mislili da smo mi to napravili kao neki hajp, namerno... Batice, mislim, ja ni sad nemam te pare da kupim tri hiljade ulaznica, ne bi mi palo na pamet - objasnila je pevačica.