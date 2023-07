Otvoreno pismo grupe Frajle: Bivša menadžerka nas zlostavlja, više ne želimo da ćutimo!

Na sceni i na nastupima su šarmantne i energične, osvajaju kako svojom pojavom, tako i moćnim vokalnim izvedbama. No, malo kome je poznato da popularne ambasadorke dobre zabave, trio „The Frajle”, već godinama proživljavaju, kako kažu, pravu dramu s elementima horora. Milan Milojic

Sestre Nevena i Jelena Buča i Nataša Mihajlović, članice novosadskog benda, ističu da su žrtve perfidnog zlostavljanja. Iako su svoje probleme prvo želele da zadrže daleko od očiju javnosti, smatraju da je ipak došlo vreme da ih podele sa publikom, medijima i organizatorima njihovih koncerata.

- Sve je počelo 2020. u vreme globalne pandemije. Sa našom do tada menadžerkom Lidijom Samardžijom sarađivale smo godinama. Kad smo u jednom trenutku insistirale da dobijemo na uvid sve izveštaje i ugovore o našim nastupima, podaci o finansijama koje smo dobile nisu se poklapali. Ubrzo saznajemo da je Lidija Samardžija samoinicijativno pripisala svojoj firmi vlasništvo nad svim dotadašnjim albumima grupe „The Frajle”, uključujući prva dva albuma koja su nastala pre naše saradnje s njom, a što je danas i predmet spora u sudskim postupcima. Smatramo da su ti albumi naše intelektualno vlasništvo u koje smo ugradile deo sebe i nijedna treća osoba ne može da ih samo tako prisvoji bez naše izričite saglasnosti. Pored toga, snimanja tih albuma plaćale smo upravo mi, ili neposredno ili od novca koji smo prihodovale sponzorskim ugovorima – navode „Frajle” u otvorenom pismu.

Promo

Po prekidu saradnje, Lidija Samardžija prodaje naše albume kompaniji „Croatia Records”, što dovodi do neposrednih sporova sa tom diskografskom kućom, a indirektno i do rušenja našeg „YouTube” kanala. Uporedo s tim, Samardžija podnosi na teritorijama ex-Yu država prijave žiga, čime pokušava da stekne vlasništvo na oznaci i brendu „The Frajle”. Prvo nas je takav potez začudio jer u trenutku prijave ona više nije imala nikakve veze s „Frajlama” i našim brendom. Njena namera nam je postala jasna kad su nam se počeli javljati organizatori naših nastupa s informacijom da im se Samardžija obraća sa raznim zabranama kad su naši koncerti u pitanju. Zaključak se sam nametnuo – shvatili smo da ona preduzima sve da mi prestanemo da funkcionišemo pod nazivom „The Frajle”, iako smo taj naziv osmislile mi, 2009. godine – ističu pevačice u zajedničkoj izjavi. Sonja Srša

– U isto vreme počeli su da nam se javljaju mnogi umetnici sa kojima smo ranije besprekorno sarađivale, a sve kao rezultat priča koje je protiv nas širila bivša menadžerka. Svi ti ljudi su ponavljali reči Lidije Samardžije kako smo, navodno, povredile autorska prava autora tako što smo vršile nelegalnu prodaju naših izdanja, što je potpuna besmislica. Istine radi, neki od umetnika koji su nam se obraćali u navedenom oštrom tonu posle su neformalno kontaktirali sa nama da se izvine i objasne „da su bili izmanipulisani”.

Na svojoj koži, takoreći na dnevnom nivou, u poslednje gotovo tri godine, trpimo neverovatan pritisak, opstrukcije u radu, lažne optužbe i demonstraciju sile različitih moćnika koji ne biraju sredstva da ugase naš bend i brend. Ono kroz što grupa „The Frajle” prolazi dosad se moglo gledati samo u filmovima. Mi smo kompozitori i tekstopisci, kao i koautori dela koja izvodimo, te je nemoguće da nam se iste izvedbe zabrane, što gospođa Samardžija već godinama pokušava kontaktirajući sve organizatore naših koncerata slanjem upozorenja, a ako to ne upali, onda im se preti da ako budu sarađivali s „Frajlama”, mogu zaboraviti na saradnju s Gibonnijem i Damirom Urbanom čija je Lidija Samardžija menadžerka – govore otvoreno „Frajle”.

Sever Zolak

– Upravo su ovakve ucene bile kap koja je prelila čašu. Odlučile smo da više ne želimo da ćutimo i da probleme guramo pod tepih. Mnoge naše kolege znaju za ovu situaciju, bilo je već nekih medijskih upita šta se događa, no mi smo sada spremne da našu internu borbu vodimo i javno. Kaljanje ugleda i našeg imena na načine koje normalan čovek ne može ni zamisliti, oduzimanje prava na rad, otkazivanje nastupa i odlazak bliskih saradnika posle pritisaka dotične osobe uz objašnjenje da njima „takva muka ne treba u životu“ postali su naša svakodnevica. Sve ovo poznato je u medijskim krugovima u celom regionu, a ogleda se kroz stopiranje vesti, intervjua i svih objava vezanih za nas, otkazivanje gostovanja i uskraćivanje emitovanja. Nažalost, izvođači i organizatori sa kojima radimo često se susreću s ultimatumom: ako radiš s „Frajlama”, onda ne radiš s drugim zvezdama iz regije, ni koncertno, ni medijski, niti na bilo koji drugi način. Kako zbog sebe, tako i zbog drugih koji ćute „da se ne bi zamerili“, mi iznosimo istinu, ne samo sad i ovde, već i pred institucijama pred kojima smo pokrenule kaznene i druge sudske postupke protiv Lidije Samardžije. Milan Milojić

– Uprkos svemu, godinama odolevamo torturi i još smo tu. Ono što se ne može zaustaviti je muzika i posebna veza s našom publikom. Ljubav koju nam ona pruža gde god da se pojavimo i jeste jedini razlog i najveća snaga zbog koje se odupiremo silnoj nepravdi i to niko ne može da zaustavi. Publici poručujemo da se sigurno nećemo predati. Nastavićemo da radimo svoj posao, jer obožavamo da stvaramo i izvodimo muziku, ali iznad svega zato što nas publika želi. Mi smo odlučile da progovorimo i ovo je samo početak. „The Frajle” više neće ćutati – zaključuju Nevena, Jelena i Nataša u iskrenoj ispovesti.