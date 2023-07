Ovo je muž Anite Mančić: Glumica se 10 godina borila da postane majka, Bojan joj je bio najveća podrška FOTO

Muž Anite Mančić najveća je podrška slavnoj glumici

Dramska umetnica Anita Mančić nikada nije krila da joj je neostvarena želja da postane majka, a o borbi za potomstvo govorila je i javno, kako bi podržala žene koje imaju isti problem. Nebojša Babić

‒ Deset godina sam vodila tešku borbu da postanem majka, nažalost bezuspešno. Vantelesna oplodnja je veliki atak za ogranizam. Telo je počelo da se buni i zato sam odustala ‒ iskreno je priznala pre nekoliko godina u razgovoru za Blic ženu.

‒ Imala sam potrebu da podelim taj problem sa ženama koje su u istoj situaciji kao ja, a nemaju dovoljno informacija. Otvoreno sam govorila da je normalno da žena i muškarac ne mogu da imaju decu i da je normalno da se na tome radi, da je medicina napredovala i da ima rešenje. Čak sam otvorila e-mail adresu preko koje su žene mogle da mi se obraćaju i postavljaju pitanja. Kada su počela da mi stižu pisma, videla sam koliko je važno što sam javno progovorila o toj temi. K1 Printscreen

Anita Mančić je dugo u braku sa grafičkim dizajnerom Bojanom Dedićem, sa kojim se venčala na intimnoj ceremoniji, nakon što je dugo odlagala venčanje – zbog stidljivosti.

‒ Bojan je divan. Njemu verujem najduže i zato najviše. Divim mu se što me razume i trpi. Često mi treba samoća, malo muževa bi to trpelo ‒ rekla je dodajući da se pomirila sa činjenicom da neće biti roditelji.

‒ Prebolite mnogo toga u životu, pa i to. Nađete zadovoljstvo u drugim stvarima jer shvatite da je to jednostavno tako. Ljudi se rode hendikepirani i žive s tim. Postoje ljudi koji ostavljaju svoju decu i žive s tim, što je strašno. Postoje i oni koji ne ostavljaju svoju decu, ali ih zlostavljaju ili deca maltretiraju roditelje. I to je strašno, ali to je život. I ovo je život i može da bude lep.