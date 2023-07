Gledali ste je na televiziji, a niste imali pojma da je baš ona Banetu Vidakoviću rodila dvoje dece FOTO

Bivša žena Baneta Vidakovića je ugledna novinarka

Glumac Branko Vidaković na sceni je četiri decenije i za to vreme ostvario je na desetine uloga, što pred kamerama, što u pozorištu. Veliku popularnost, pa i simpatije devojaka, donela mu je serija „Sivi dom”, u kojoj je igrao buntovnog Robiju. Andrej Nihil

Vidaković je vrlo mlad upoznao ženu svog života, oženio se i zasnovao porodicu.

– Odmah sam znao da je to to i da treba da se vežemo. Svega se sećam kad je ona u pitanju. Upoznali smo se na žurki. Bila je model jednom našem drugaru frizeru i bila je ludački sređena. Posle dva dana smo profurali. Hteo sam odmah da se ženim. Sa dvadeset tri godine smo se venčali, u dvadeset pet sam dobio sina, u trideset ćerku i u četrdeset sam se razveo. Završio sam sve do četrdesete – ispričao je Bane Vidaković prilikom gostovanja u emisiji „Balkanskom ulicom”.

Negde u isto vreme kad se završio njen brak, Mina Vidaković, koja je po struci novinar, postala je dopisnik iz Haga. U Holandiju je povela sina i ćerku, gde žive i danas. youtube printscreen

– Tada sam imao dosta problema sa narkoticima i mislio sam da je to bio glavni razlog našeg razvoda, moža je i bio – iskreno je priznao glumac i naglasio da mu je najveći problem predstavljala pomisao kako da sve objasni deci.

– Bili su mali kada se to dešavalo, ali sam znao da ću morati to da obavim kad-tad. Formalno smo se razveli nekoliko godina kasnije, kad je njoj trebalo nešto za papire. Ali, eto, u tom periodu sam najviše brinuo o tome kako da nastavim da budem tata. Prošao sam i to, neko vreme su me krivili. Žive sa mamom, naravno da je razumeju. Nisam je osuđivao s obzirom na to kakav sam bio. Dobro je što deca odrastu i posle nekog vremena shvate da smo svi u nekim sferama „šuplji”. ATA Images

– Danas smo u divnim odnosima, deca su mi glavna podrška. Možda to ima veze s tim što se Mina i ja nismo svađali, nismo se svetili jedno drugom preko njih. Kada smo išli da se razvedemo, sudija se krstila. Kao, vi ste mi jedini normalni danas – prisetio se Bane Vidaković koji je „otvorio dušu” Vesni Dedić.