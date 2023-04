Najteže je kad dođu praznici... Ovako je izgledala mama Rade Manojlović, kao da gledate pevačicu FOTO

Mama Rade Manojlović prerano je preminula

Rada Manojlović je, kao što je poznato, odrasla u selu Četereže sa ocem Radetom, majkom Mirjanom i sestrom Marijom. Iako su bili lošeg materijalnog stanja, imala je idilično detinjstvo, ispunjeno igrom, smehom i ljubavlju. Mirko Tabašević

- To je tatin drugi brak, moju mamu je mladu “preveslao”. (smeh) Bio je stariji od nje 13-14 godina, tada je to bilo dosta, sada je već normalno. On još sa sinom iz prvog braka, a ona je bila prelepa, mlada. On je bio kamiondžija, čovek sirove snage, isklesan. Danas ima 72 godine, svi koji ga vide misle da je bar deset godina mlađi - ispričala je nedavno pevačica, gostujući u emisiji “Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović”.

Blic TV printscreen

Sve se promenilo 2004. godine, kada je mama Rade Manojlović preminula posle teške bolesti.

- Nikada nisam verovala u lekarske prognoze, ali moram da vam kažem, kada su rekli da će živeti još mesec dana, 30 dana je još živela - prisetila se Rada i uz suze dodala:

- Ja sam sa njom bila do samog kraja, držala sam je za ruku.

Privatna arhiva

O poslednjem razgovoru s majkom Rada je rekla:

- Sećam se, veče pre nego što je vodimo u bolnicu, sutradan će umreti, ja počnem da plačem kao kiša ispred nje, a ona me pita onako, bez ijedne suze: “Zašto plačeš”, a ja kažem: “Zato što nisam provela više vremena s tobom.” Privatna arhiva

Rada Manojlović proteklih godina izgradila je zavidnu muzikčku karijeru, ali njena majka nažalost nije doživela da uživa u ćerkinom uspehu. Veći deo zarađenog novca pevačica je uložila u renoviranje porodične kuće u selu, a potrudila se i da ocu i sestri ispuni svaku želju.