Nikad viđena fotografija brata i sestre Verice Rakočević: Ko bi rekao da su to oni? FOTO

Brat i sestra Verice Rakočević, nikada se nisu medijski eksponirali, a modna kreatorka je sada objavila njihovu zajedničku fotografiju, koju nismo imali prilike da vidimo.

- To je ljubav, brat i sestra - napisala je kreatorka u svojoj objavi i raznežila mnoge.

Instagram

Inače, kako je jednom prilikom objavila, njen brat Ljuba je najmlađi od njih troje i njen je veliki ponos, dok smo o sestri Slavici mogli da čujemo od Verice u jednom intervjuu za Kurir, kada se prisećala svog nestašnog detinjstva.

- Imala sam tri godine kada se moja sestra Slavica rodila. Majka je otišla u prodavnicu, a ja sam se probudila. Želela sam da izađem napolje. Bila su zaključana vrata i ja sad ne znam kako ću. Razbila sam rukom prozor i htela kolevku i sestru da iznesem, pa da ja skočim za njom. Nisam, naravno, mogla sa tri i po godine da podignem kolevku. Ne znam kako sam se kroz to staklo provukla. I dan danas imam ogroman ožiljak na stomaku. Skočila sam kroz prozor, to je bila prizemna kuća. Sećam se slike - krenula je da šiklja krv, ja držim rukom. Majka me ugledala i odmah je ispustila kese - prisetila se Verica, pa istakla da nakon hospitalizacije nevolje nisu prestale. Instagram

Ni Ljuba, ni Slavica nisu poznate ličnosti, dok je Verica sa druge strane izabrala trnovit put poznatih i postala jedna od najuspešnijih kreatorki na ovim prostorima, a osim poslovnog uspeha, Rakočevićeva je godinama punila i puni novinske stupce svojim ljubavnim životom.