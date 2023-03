Kraj! Marija Kilibarda posle 12 godina napustila televiziju Prva, ovo je razlog

Marija Kilibarda bila je jedno od zaštitnih lica televizije Prva. Gledali smo je u emisijama „150 minuta” i “Super Srbija”, ali i u drugim formatima, a sada je, nažalost, došlo vreme da se od nje oprostimo.

Aleksandar Krstović

- Iskreno, zatekli ste me jer je to još jako sveže. Dvanaest jako bitnih i lepih godina provela sam na Prvoj i iskustvo stečeno za sve to vreme i kroz osam različitih emisija koje sam vodila je neprocenjivo. To je polovina mog profesionalnog života i tako veliki rastanci iziskuju ipak malo vremena, da bi se emocije slegle do kraja rekla je Kilibarda za Blic.

Lepu voditeljku gledali smo u emisiji “Žene”, a bila je domaćin i četiri sezone šoua “Tvoje Lice Zvuči Poznato”.