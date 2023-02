Ovo je sin jedinac Mire Adanje Polak: Marko je otac troje dece, ćerka Lara je bakina naslednica FOTO

Sin Mire Adanje Polak je uspešan inženjer i otac troje dece

Tokom blistave karijere koja je počela pre više od pola veka, a traje i danas, Mira Adanja Polak intervjuisala je najznačajnije domaće, ali i svetski poznate ličnosti. Međutim, ona sama nerado je odgovarala na pitanja kolega, pogotovo ona vezana za njen porodični život.

Nije tajna da je u višedecenijskom braku sa raketnim inženjerom Martinom Darkom Polakom, a inženjersku titulu ima i njihov jedinac Marko.

− Mislim da sam bila dobar roditelj. Onako kako su vaspitavali mene, sestru i brata, tako sam i ja vaspitavala svoje dete. Teško je odupreti se modelu koji ste dobili od roditelja, a nešto, pravo da vam kažem, i ne vidim da je bio loš. Možda sam tu i tamo štogod morala da osavremenim, ali u osnovi to je to. Poštovala sam sinovo pravo na sopstveno mišljenje, nisam mu se mešala u život, nisam naturala savete, nastojala sam, a i danas se trudim, da mu pomognem kad god to od mene zatraži − govorila je Mira na temu roditeljstva.

Marko Polak je od 2009. godine u braku sa Sanjom Pendić Polak, koja je po profesiji lekar. Imaju troje dece: ćerku Laru i sinove Andreja i Davida.

− Moj sin Marko je isti otac, ali je zato unuka Lara ista ja. Jedva čekam da me zameni – pohvalila se ponosna baka da ima naslednicu u profesiji.