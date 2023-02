Od vatrene crvenokose nije ostalo ništa: Pogledajte kako danas izgleda Suzana iz filma Sivi kamion crvene boje FOTO

Aleksandra Balmazović ponovo u Beogradu

Film „Sivi kamion crvene boje“ gotovo da nikome nije promakao te 2004. godine, a osim Srđana Todorovića, koji se našao u glavnoj ulozi, omiljeno ostvarenje iznedrilo je i novu zvezdu, tada za nas nepoznatu slovenačku glumicu Aleksandru Balmazović (46), koja je glumila Suzanu, Žikinu partnerku.

Goran Volarević

Fatalna crvenokosa brzo je osvojila publiku, a upravo za ovu ulogu dobila je nagradu Carica Teodora na Filmskom festivalu u Nišu 2005. godine. Posle toga nestala je sa javne scene i nismo je gledali u domaćim ostvarenjima.

Goran Volarević

Posle mnogo godina Aleksandra se ponovo našla u Beogradu, na premijeri filma Usekovanje u kome glumi.

Kako je za Tanjug rekla, odmah je znala da je ta uloga za nju.

− Ne znam kako sam pristupila liku, ali znala sam, kad su me zvali na audiciju, da je to uloga za mene i da ću je dobiti, a to mi se skoro nikada nije desilo. Osetila sam – navela je glumica koja je svojim prisustvom sve oduševila.

Od crvene kose nije ostalo ništa, ali harizmu i lepotu Aleksandra vešto čuva od vremena i u četrdesetim izgleda sjajno. Boško Karanović