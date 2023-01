Nenad Okanović ima dva sina, stariji je dobio ime po našem legendarnom glumcu: Upoznajte Danila i Trufuna FOTO

Sinovi Nenada Okanović najveći su ponos poznatog glumca

Glumac Nenad Okanović u dugom je i stabilnom braku sa suprugom Željanom, koju je upoznao još u gimnazijskim danima, i mada ne voli da sa novinarima deli detalje iz privatnog života, poznato je da ima dva sina.

Mlađi, Trifun, prošlog leta završio je osnovnu školu, a povodom polaganja male mature tata mu je javno uputio životnu lekciju:

− Najdraži moj maturantu, kao da si do juče bio mali dečak, a već lagano postaješ čovek. Uživaj u godinama koje su ispred tebe i nikad nemoj zaboraviti svoje snove. Voli te ćale.

Nenad Okanović ima i dve godine starijeg sina Danila, koji je dobio ime po glumcu Danilu Lazoviću.

Naime, kada su Miša Janketić i Danilo Lazović igrali predstavu u Nenadovom rodnom kraju, on je izrazio želju da upozna Danila i kaže mu da bi voleo da postane glumac.

− Koji će ti to đavo? Šta ti radi otac? Idi radi isto što i on, ti si čovek seljak, obrađuj zemlju – posavetovao ga je proslavljeni umetnik.

Nenad je, međutim, bio toliko uporan da mu je Danilo na kraju dao svoj broj telefona, a kada je došlo vreme za upis na fakultet, pristao je da ga sprema za prijemni. Tada je mesec dana živeo u njegovoj kući na Avali.

− Njegova supruga Branka, ćerke Jelena i Milena, kao i sinovi Vuk i Miloš bili su divni prema meni. Preko dana me je spremao glumu, a onda bi uveče okupio celu porodicu i pred njima izvodio predstave. Posle mesec dana, roditelji su došli po mene i ćale ga je pitao koliko je dužan da plati. Danilo je to odbio, napomenuo je da mu ne pada na pamet da bilo šta naplaćuje i da će se naljutiti ako insistira na tome. Rekao je da me je podučavao jer sam bio uporan i imam talenta. U tu čast i zbog divnog prijateljstva, svom prvom sinu dao sam ime po njemu – ispričao je jednom prilikom popularni sin Dragan.