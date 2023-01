Nikada joj to neće zaboraviti: Dragana Mirković pomogla je čuvenom pevaču na početku karijere i on će to zauvek pamtiti

Dragana Mirković bila je podrška mnogima

Pevačica Dragana Mirković iza sebe ima uspešnu karijeru koja traje nekoliko decenija, a poznata je i po tome što je nesebično pomogala mnoge svoje kolege. Željko Samardžić ne krije zahvalnost za pomoć i podršku koju mu je pružila na samom početku, pre nego što je postao slavan.

On uvek rado ističe da je ponosan i na svoju porodicu i publiku, ali i na karijeru koju je ostvario. Željko veliku zahvalnost duguje Dragani Mirković kojoj je odlučio da se zahvali tokom zajedničkog gostovanja u emisiji "Magazin in".

Naime, on joj se zahvalio na najvećoj podršci na početku karijere i poručio da joj to nikada neće zaboraviti.

- Ako neko zaslužuje to, onda je to Dragana. Ja to uvek pominjem, kad sam počinjao devedesetih godina, kad sam se pojavio tek, imao sam veliku podršku od moje drage koleginice. Ta ljubav i poštovanje je ostalo do dana današnjeg - rekao je Željko u emisiji, a Dragana je dodala da je ljubav obostrana.