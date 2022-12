Od žestokog sukoba do bolesti koja ih je na poseban način povezala: Ovo je prava istina o odnosu Siniše Mihajlovića i Zlatana Ibrahimovića

Siniša Mihajlović i Zlatan Ibrahimović, istorijat odnosa

Smrt fudbalskog asa Siniše Mihajlovića danima potresa javnost, a otvoreno pismo koje je njegov rođeni brat uputio medijima pokrenulo je lavinu komentara.

Naime, Dražen Mihajlović u saopštenju je zahvalio svima koji su izjavili saučešće porodici i došli na poslednji ispraćaj u Rim, ali i onima koji to nisu učinili, a bili su Sinišini prijatelji.

Getty Images

Ubrzo je počelo da se spekuliše da je prijatelj koji se pominje u otvorenom pismu fudbaler Zlatan Ibrahimović. Zbog čega se Ibra od Mihe nije oprostio ni na mrežama, ni u Rimu? Počnimo od toga da je u vreme sahrane bio u Kataru, na finalnoj utakmici Svetskog prvenstva, pa se to može uzeti kao jedan od razloga.

Getty Images

S druge strane, veliki igrač burnog temperamenta u karijeri je često ulazio u sukobe sa protivničkim igračima, o čemu je Mihajlović svojevremeno ispričao:

‒ Igrali su „Juve“ i „Inter“, zakačili smo se, krenuo sam ka „Juventusovoj“ svlačionici, hteo sam da ga ubijem, ili bi on ubio mene, ko zna. Zaustavio me je Bufon u poslednjem trenutku. Ali, posle je došao u „Inter“, video sam da je sjajan momak i postali smo prijatelji.

Profimedia

Koliko su Siniša Mihajlović i Zlatan Ibrahimović imali poseban odnos govori činjenica da je Ibrahimović u svojoj knjizi „Adrenalin“ pisao o Mihajloviću i trenutku kada je saznao da ima leukemiju, bolest koja mu je uzela brata.

„Kada sam čuo tu vest, nisam imao snage da ga pozovem. Nekoliko dana je prošlo, pozvao sam ga i nisam bio u stanju da pričam. Na kraju je on mene uveravao da će sve biti kako treba. To je bilo posebno iskustvo, jer obično ja to radim drugima. Ponudio sam mu pomoć, bio sam tu za njega.“

Podsetimo, posle 14 meseci žestoke borbe, 2014. godine Zlatanov stariji brat Sapko preminuo je pred njegovim očima. Profimedia