U kolima je bilo kao na svadbi, slušali smo Draganu i Cecu, a onda su me sproveli kao kriminalca: Ovako je Miha stigao do zvezda

Karijera Siniše Mihajlovića doživela je prekretnicu kada je potpisao za Romu

Od Borova sela do zvezda. Siniša Mihajlović otvario je karijeru za divljenje, a koliko poštovanje uživa u svetu fudbala dokaz je i minut ćutanja sinoć na stadionu u Kataru, gde su legende ovog sporta, u okviru Svetskog prvenstva, igrale egzibicionu utakmicu.

Getty Images

Sećamo se kako se „nebo otvorilo“ kada je poslao loptu u gol iz šesnaestrca i odveo svoj tadašnji klub Crvenu zvezdu u finale Kupa evropskih šampiona. No, rastanak sa Zvezdom 1992. godine nije bio nimalo prijatan, ispričao je jednom prilikom.

Od silnih ponuda, klub i Mihajlović su se odlučili za Romu. Kad je sve bilo dogovoreno, isprečio se klasičan problem – obeštećenje. Beogradski i rimski klub nisu našli zajedničku formulu za podelu para i Siniša je na kraju morao da pristane da ode za daleko manje nego što se nadao. Dogovor je bio postignut u Bugarskoj.

Profimedia

Karijera Siniše Mihajlovića krenula je novim tokom

– Rano ujutru sa Zvezdinim vozačem Kemom i menadžerom Pavkovićem krenuli smo put Sofije. U kolima je bilo kao na svadbi. Kema je odvrnuo muziku do daske. Džej, Dragana Mirković, Ceca, Džipsi Kingsi... Meni se spavalo, ali nisam mogao uz takvu buku. U Sofiju smo brzo stigli i odmah produžili na aerodrom, pa preko Beča za Rim. Pitao sam se kako će me dočekati u večnom gradu. Kada ću potpisati ugovor? Kako ću proći lekarski pregled? Samo sam o tome razmišljao. Sproveli su me na poseban ulaz, kao nekog kriminalca, ali svejedno, nekoliko novinara i grupa navijača Rome brzo su otkrili ko sam. Međutim, rečeno mi je da ne smem da govorim i da je za sutra zakazana konferencija za štampu. Tu je bio Romin čovek i gospođa Ivana Tutu Papa, Beograđanka koja već 15 godina živi u Italiji i koja je bila angažovana kao prevodilac. Večerao sam u društvu predsednika Čarpika i direktora kluba Mešetija. Koliko se sećam, jeli smo pastu i biftek, pili belo vino i razgovrali o mojoj porodici, i o treneru Vujadinu Boškovu. O politici onako usput, samo reda radi – prisetio se Mihajlović prvih dana u Rimu.

Profimedia

- Lekarski pregled trajao je gotovo sedam sati. Išao sam iz jedne ordinacije u drugu. Sam podatak da sam imao 30 rendgenskih snimaka dovoljno govori koliko je sve to seriozno. Snimali su mi svaki prst, zglob... Čistoća mojih članaka ih je zbunila, jer tu su obično najveća oštećenja kod fudbalera. Rekli su mi da ih imam tako netaknute kao dete od sedam godina. Bili su impresionirani i radom mog srca. Posle tri minuta na steperu, pod opterećenjem, moje srce je radilo kao i u prvom sekundu. Lekarka je bila potpuno zbunjena – ispričao je Miha 2000. godine novinaru Aleksandru Mihajloviću za magazin Profil. Ostalo je istorija.