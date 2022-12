Ne znam kako bih preživela da mi nema dece... Nada Obrić otkrila kolika su joj mesečna primanja

U godini u kojoj je obeležila pedeset godina muzičke karijere pevačica Nada Obrić priznaje da, uprkos brojnim nagradama i priznanjima, ne može da se pohvali zavidnom materijalnom situacijom. Kako je istakla, na simboličnu penziju ne može da se osloni, pa je primorana da je pomažu deca.

Luka Šarac

‒ Nemam nacionalnu penziju, imam priznanje, ali ne i penziju. Jedno vreme su skroz isključili mogućnost za dobijanje te penzije, sada je to ponovo uvedeno i širok je spektar ljudi koji bi trebalo da dobiju nacionalnu penziju. Negde ja krivim nas zato što nemamo nacionalnu penziju. Radila sam 14 godina u Opštini u Bosni i Hercegovini, vodila sam salon. Ne znam koliko je ukusno da pričam kolika mi je penzija, imam nešto više od 16.000. Kad sam napunila 65 godina, u Bosni sam dobila 40 evra penzije, sada je to 51 evro, a ovde u Srbiji dobila sam 12.000 dinara u startu i sad je to 16.000. Da moram da živim samo od te penzije, ne znam kako bih, ali, srećom, imam decu koja mi pomažu – ispričala je pevačica za Kurir.