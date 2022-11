Ona je volela Gagu, a on nju: Ovaj slavni režiser nikada nije preboleo Milenu Dravić

Prvi suprug Milene Dravić je on

Danas je regionom odjeknula vest da nas je napustio legendarni jugoslovenski režiser Mladomir Puriša Đorđević. Iza sebe je ostavio kultna ostvarenja, a neka od njih su „San“, „Jutro“, „Podne“.

Puriša Đorđević bio je prvi suprug dive domaće kinematografije Milene Dravić, i dok je ona kasnije bila u srećnom braku sa Draganom Nikolićem, čuveni režiser je nikada nije preboleo.

- Milena i ja smo se venčali 1960. godine u mojoj kući u Čačku, i to u kuhinji. Nismo imali ni fotografiju sa venčanja, bili smo sirotinja, beda, nismo imali stan u Beogradu. Kratko smo bili u braku, godinu dana, ali je Milena bila i ostala moja najveća ljubav. Ostavljale su me i druge žene koje sam voleo jer su smatrale da sam suviše zaljubljen u film da bih bio zaljubljen u njih. I to je istina, film je bio i ostao moja najdublja strast. Kada sam primetio da joj smetam i da po mnogo čemu nisam čovek za nju – prijateljski smo se razveli, ispričao je jednom prilikom Đorđević za Politiku.

Petar Đorđević

- Ljubav je vrlo važna, naročito onda kad nas ta ljubav ostavi. Dan-danas u prolazu često viđam ženu koja me je ostavila 1980. Da li verujete da se od tada još nisam opametio? Ali, od svih žena koje sam poznavao i koje sam voleo, još uvek jedino i najviše volim Milenu Dravić – rekao je kultni reditelj.