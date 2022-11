On je melem za moje ljubavne rane! Ovo je muškarac sa kojim je Jelena Karleuša odlučila da preboli razvod, prva fotografija

Dečko Jelene Karleuše lek za slomljeno srce

Dobro je poznato da je Jelena Karleuša svojevremeno bila u kratkom braku sa Bojanom Karićem, od koga se razvela 2005. godine. No, čini se da je u zaborav pala romansa u koju je uplovila nekoliko meseci kasnije, ali o kojoj i danas svedoči naslovna strana magazina Gloria.

„Zaljubljeni smo“, pisalo je uz fotografiju Jelene Karleuše i Vladana Marića, biznismena iz Beograda, koga su prethodno povezivali sa nekim u to vreme popularnim devojkama.

Jelena je novog dečka srela kada je, kako je izjavila, verovala da joj se život pretvorio u emotivnu olupinu.

‒ Upoznao nas je Darko Kostić, u Budvi. Osim što je do bola lep i zgodan, Vlada me je osvojio senzibilnošću, finim manirima i zaštitničkim stavom. Ali, nije mu bilo lako da me dobije. Lavovski se borio za moju naklonost.

Kao plus u vezi, muzička zvezda istakla je činjenicu da su oboje u horoskopu Lavovi, zbog čega se odlično slažu.

‒ Razumemo se gotovo na telepatskom nivou, pa kad smo zajedno, uživamo u svakoj sitnici. Volimo iste stvari i doživljavamo svet na identičan način. Pošto je naša veza još vrlo mlada, najluđi provod za nas je kad smo sami. Ne krijemo se od javnosti, ali i ne izlazimo često jer najviše uživamo udvoje.

Kad i kako se ta romansa završila verovatno se više ni sama Jelena ne seća, tek ostale su zabeležene njene reči iz perioda dok je ljubav cvetala:

‒ Konačno sam voljena onoliko koliko mislim da zaslužujem. Pored Vlade se osećam obožavano i zaštićeno, a to dugo nisam iskusila. On je melem za moje ljubavne rane iz prošlosti. Padam na negovane i lepo vaspitane muškarce koji pucaju od samopouzdanja. Samo čovek siguran u sebe u stanju je da me zadrži.