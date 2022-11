Ležala sam pored tebe, budila te, štipala sam se i vrištala: Potresne reči ćerke Merime Njegomir na godišnjicu smrti muzičke dive

Danas se navršava godinu dana otkako nas je napustila Merima Njegomir. Diva narodne muzike preselila se u večnost posle kratke borbe sa teškom bolešću.

Iza sebe je ostavila neizbrisiv umetnički trag i četvoro dece. Ćerka Ljubica posvetila joj je driljivu objavu na Instagramu.

Promo

“Jutros sam se probudila u vreme kada si ti pre godinu dana otišla...

Nikada neću zaboraviti to jutro. Trebala sam taj dan da budem ceo dan sa tobom u bolnici, ali me je iz sna trgnulo Merima je umrla... Sećam se da sam mislila da sanjam... toliko sam jako počela da se štipam da se probudim da sam imala modrice sledećih nekoliko dana. Nisam se probudila... onda sam se setila da si mi ti jednom rekla kada sanjam loše da pokušavam da vrištim probudiću se sigurno. Naravno onda sam počela da vrsitim, toliko da sam probudila celu zgradu i da su me čuli i ljudi na ulici... Posle kada sam došla i ležala pored tebe pokušavala sam obe da probudim...

Mama izgleda da još uvek nisam uspela da se probudim, jer i dalje živim u ovom svetu gde nema tebe. I dalje je rupa u duši ista i dalje isto boli.

Volim te majčice moja i čekam da se vidimo jednog dana kada dođe moje vreme.

20.11.2021. Dan od kada više nista nije isto.”, napisala je Ljubica na Instagramu.