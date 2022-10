Mirjana Karanović u centru skandala: Nakon fizičkog obračuna sa staricom protiv glumice podneta krivična prijava, a oglasila se i ona

Krivična prijava protiv Mirjane Karanović podneta je danas

Mirjana Karanović našla se u centru skandala zbog fizičkog obračuna sa staricom S.S. (82) koji se dogodio u četvrtak u Katanićevoj ulici na Vračaru.

Naime, kako mediji pišu, došlo je do verbalne rasprave, a potom i do fizičkog obračuna u kome je starica zadobila telesne povrede, nakon čega je zbrinuta na Banjici, a protiv glumice je podneta krivična prijava.

U daljem toku postupka tužilaštvo će pribaviti video nadzor ukoliko postoji na mestu incidenta, saslušati Mirjanu Karanović u svojstvu osumnjičene, ispitati oštećenu, izveštačiti nastale povrede, ispitati očevice događaja, nakon čega će biti doneta konačna odluka tužilaštva. Nakon incidenta oglasila se i čuvena glumica.

- To je bila komšinica moje majke koja je meni došla na vrata i zahtevala da je pošaljem u starački dom, htela ona to ili ne. Ona je rekla da moram. Njen sin je bio sve vreme pored, smirivao je, rekao da idu. Ja sam rekla da nemam šta da razgovaram sa njima. O mojoj majci brinu dve žene koje dolaze pre i posle podne. Ona nije želela da me sluša. Ona dolaze svaki dan, jer ja ne mogu. Ja nisam u toj situaciji da brinem toliko o njoj. Zatim je počela da govori da je moja majka luda, da će ih sve zapaliti - rekla je Mirjana i dodala:

- Moja majka je naime pre nekoliko dana zaboravila da isključi ringlu, nekakav dim se osetio. Od tog dana moja majka više ne uključuje šporet. Ja sam to i rekla toj ženi. Da je moja majka luda, da ja ne znam kako moja majka izgleda, počela je da me cima za majicu i onda je nastala cela frka. Ja sam htela da skinem tu ruku koju je držala. I ona se saplela i pala. To je sticaj oklnosti. Ja to nisam uradila namerno. Bilo je veoma neprijatno i burno - izjavila je glumica prenosi “Mondo”.