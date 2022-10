Danica i Vuk uskoro slave 50 godina braka: Sreli su se na fakultetu, život ih je razdvojio, a onda na neobičan način ponovo spojio

Brak Vuka i Danice Drašković jedan je od najdužih, a ujedno i najstabilnijih i bliži se jubileju ‒ pet decenija zajedničkog života. Ipak, njihova ljubavna priča počela je znatno ranije, kada su se sreli na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Boško Karanović

‒ Bila je lepa i tako je marširala uzdignute glave hodnicima fakulteta. Mnogi su joj se udvarali, a ona ih je sve odbijala. Video sam da nemam nikakve šanse sem da kažem nešto što će joj skrenuti pažnju na mene, pa sam joj prišao i rekao: „Koleginice, što imate lepe noge, šteta što nemate četiri“ ‒ otkrio je Vuk Drašković prilikom gostovanja u emisiji „Balkanskom ulicom“.

Iako je njegova simpatija na taj kompliment uzvratila rečima „Budalo“, prvi kontakt bio je uspostavljen. Petar Đorđević

Brak Vuka i Danice Drašković sklopljen je 1974. godine

Romansa Vuka i Danice Drašković započela je čuvene, revolucionarne 1968. godine. O tome je ona govorila u intervjuu za „Politiku“.

‒ Posle njegovog upornog udvaranja pristala sam da izađemo u bioskop. Bilo je to u Studentskom gradu, 1. juna 1968. godine. I baš te večeri počele su studentske demonstracije. On se oduševljeno pridružio demonstrantima koji su iz Studentskog grada krenuli prema Beogradu, a ja sam otišla kući, jer sam po njihovim parolama „Dole crvena buržoazija“ i „Radnici-studenti“ shvatila da oni nisu protiv komunizma, već da žele još više komunizma.

Privatna Arhiva

Narednih sedam dana, koliko su trajale demonstracije, retko smo se viđali. A onda se desio prelomni događaj koji ih je razdvojio na duže vreme.

‒ Vuk je, kao i ostali studenti, bio oduševljen Titovim govorom i krenuo je u „Kozaračko kolo“. Vukla sam ga da tamo ne ide. Kazala sam mu da mora da bira između mene i Tita. On je izabrao Tita. I nismo se videli sledeće četiri godine, iako je on to žarko želeo.

Boško Karanović

Slučajno su se sreli za doček Nove 1973. godine i ponovo počeli da izlaze, a venčali su se 10. juna 1974 ‒ u farmerkama.

‒ Venčanje je obeležio nacionalni incident. Vukov kum je, na ručku, pričao protiv muslimana, ne znajući da je moja kuma muslimanka. Šutnula sam ga ispod stola u cevanicu, ali bilo je kasno. Naši kumovi se posle toga nikad nisu sreli ‒ ispričala je Danica Drašković jednom prilikom i otkrila kako gleda na najintimniji deo svog i Vukovog odnosa.

‒ Ne mogu da dam definiciju braka bez dece, jer svaki takav par je posebna priča. Mogu samo da kažem da je naš brak ispunjen iako nemamo dece, što nije bila naša volja. Arhiva Hello!