Birala je Bojana, a dobila i Slavicu: Svekrva je Jeleni zagorčala život, kumovala je razvodu, čak je i ovo učinila

Svekrva Jelene Karleuše bila je ona, evo kako su se slagale

Iako živi mirno i povučeno, Slavica Karić izuzetno je cenjen član poznate familije. Četiri decenije provela je u braku sa Sretenom Karićem, koji je preminuo 2017. godine. Majka je četvoro dece: Gorana, Bojana, Stefana i Gordane, ali i baka šestoro unučadi.

Instagram

Instagram

Sudeći po njenom Instagram profilu, gde često objavljuje fotografije najbližih, porodica joj je na prvom mestu. Upravo zahvaljujući društvenim mrežama saznali smo da gospođa Karić živi „kao sav običan svet“. Instagram

Bivša svekrva Jelene Karleuše prava je domaćica

Uživa u prirodi, zelenilu, gajenju ruža, ali dosta vremena provodi i u bašti. Pratiocima se nedavno pohvalila da su joj odlično rodile paprike, a kad je već tako, red je da se pripremi zimnica.

Instagram

Zasukala je rukave, uzela varjaču i sama stala pored velikog kazana da skuva ajvar.

„Velika obaveza, ali i veliko zadovoljstvo“, poručila je Slavica Karić koja, da ne zaboravimo da napomenemo i to, izgleda za svaku pohvalu. Instagram

Moglo bi se reći da je i svekrva hvale vredna.

„Srećan rođendan mojoj predivnoj snajki. Imati tako brižnu, odgovornu i ljubaznu snajku više je od blagoslova“, reči su koje je uputila Maši Karić, supruzi njenog sina Bojana, ali je dodala i da je ponosna na sve snaje.

O odnosu sa prvom snajom, bivšom Bojanovom suprugom Jelenom Karleušom, nikada nije javno govorila. Pričala je samo Jelena, ubrzo posle razvoda, koji je usledio samo tri meseca posle venčanja.

‒ Udala sam se za Bojana, ali me je razvela njegova mama Slavica. Ona je bila posrednik i lično se pobrinula da do našeg razvoda dođe što brže i bezbolnije po njenog sina. On nije imao snage da se suoči sa mnom. Prvih nekoliko dana bila sam u šoku, nisam znala šta da radim. Situacija je bila sledeća: moja reč protiv reči telohranitelja, ali tu moju reč nisu želeli da čuju. Tražila sam od Bojanove majke samo jedno – da ga zamoli da se obrati javnosti i kaže šta se zaista dogodilo, da mi „opere obraz“. Ali, on to nije želeo ‒ požalila se u jednom intervjuu Jelena Karleuša, koju je dugo pratio glas da se od Bojana razvela posle navodne afere sa telohraniteljem. Privatna arhiva