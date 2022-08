Najveća trauma u životu ih je zauvek zbližila: Srđana Timarova i Natašu Miljković veže bolna uspomena

Trauma Srđana Timarova i Nataše Miljković zauvek ih vezuje

Da je moguće ostati u dobrim odnosima i nakon razvoda, pravi su primer Srđan Timarov i Nataša Miljković. Iako su davno stavili tačku na svoj brak, nekadašnji supružnici su u sjajnim odnosima, a za to je možda najviše zaslužan njihov sin Lazar u čije vaspitanje su podjednako uključeni, ali ih vezuje i najveća trauma u životu.

Naime, prilikom gostovanja u emisiji „RTS Ordinacija“ glumac je ispričao o čemu je reč:

Miloš Nadaždin

- Sada me vraćate u traumu koja je veoma velika. To je najveća trauma u mom životu. Ja sve mogu da trpim osim onoga što se deci dešava, drugo mi nije bitno. To se desilo 2012. godine. Kažu da je u tim situacijama potrebno roditelje smiriti, ali to nije lako. Ja se nisam smirivao pola godine posle toga - počeo je Timarov.

Nebojsa Babic

- Moj sin je, kao i mnogi dečaci, voleo da gura kamiončiće i autiće, od najmanjeg do najvećeg, da se saginje i da ih gura po kući ili bilo kojoj drugoj ravnoj površini napolju. Tog dana je gurao kamiončić po najravnijoj površini, po asfaltu, ali je zapeo za nešto i pao preko njega - prisećao se Srđan.

- Pao je tako da ni usnu nije ogrebao, možda malo nos, ali je pao na asfalt i o njega izvadio oba keca sa sve korenom. Zvala me je žena i rekla: “Silazi odmah!“ Bio je 4. septembar. Svi roditelji i sva deca su se okupili oko njega na igralištu, samo ja od njih nisam video šta se dešava. Te tri sekunde koliko sam trčao do tog mesta neću zaboraviti nikad u životu - rekao je glumac.

Instagram

- Ugledao sam ga u krvi do kolena i Natašu sa ispruženom rukom koja se tresla i dva zuba u njoj. On je tada imao tri godine. Ja sam odmah krenuo, nisam ni znao gde vozim. U tom slučaju smo nas dvoje, svesno ili nesvesno, nekako instinktivno sve radili kako treba. Odmah smo pozvali stomatologa, koji je naš prijatelj, da nas uputi gde da idemo i šta da radimo. Tu kreće utešni deo jer su nam doktori rekli da je bolje što ih je izbio iz vilice, nego da ih je nabio u nju - zaključio je Timarov, prenosi „Blic“.