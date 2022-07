Povratak Nikoline Pišek na male ekrane: Voditeljka u pregovorima sa jednom medijskom kućom

Nikolina Pišek ponovo voditeljka

Od kako se 2009. godine udala za istoričara umetnosti Vidoja Ristovića, Nikolina Pišek je svoju karijeru stavila po strani i potpuno se posvetila porodici. Kako prenosi “24sata.hr”, voditeljka je rešila da se vrati na male ekrane, a trenutno je u pregovorima sa jednom medijskom kućom.

Mirko Tabašević

Posle smrti supruga, Nikolina se našla u problemu zbog hipoteke nad kućom u Zagrebu, te je odlučila da uzme stvar u svoje ruke i vrati se poslu, navodi izvor.

I pored svih udaraca koje joj je život zadao u poslednjih mesec i po dana, Nikolina se trudi da ostane jaka, a nagoveštaj njenog povratka voditeljstvu naslutili smo i njenom jučerašnjom objavom na “Instagramu” sa cvećem u kosi uz opis koji glasi:

“Ovako sam se sada odlučila osjećati! Znam da će biti uspona i padova, teških trenutaka, boli, ali i veselja...Zadužena sam doživotno biti borac za one koje su to zaslužile...I znam da bi moj suprug to blagoslovio...Nakon dosta vremena sam se osjetila tetošenom, i vraćenom u život. Vidimo se uskoro opet!”, napisala je Nikolina.