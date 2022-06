Trudiću se da Stefan nikad ne sazna ko mu je otac: Ovo je misteriozni Ljubomir sa kojim Milica Dabović ima sina (foto)

Partner Milice Dabović nema kontakt sa njihovim sinom

Nije tajna da je košarkašica Milica Dabović, koja je u Survivoru bila na korak do pobede, za svojih četrdeset godina proživela mnogo toga. Iza nje su sportski podvizi kojima malo ko može da se pohvali, ali i traumatičan privatni život.

Detinjstvo joj je, uz strogog oca, koji je bio sklon fizičkom kažnjavanju, bilo teško. Kasnije je, kao devojka, birala pogrešne muškarce, što joj je donelo mnogo patnje i suza.

Privatna Arhiva

‒ Prvi me je ojadio za 150.000 evra, koje sam zaradila igrajući košarku u inostranstvu. Ukrao mi je bankovnu karticu i trošio do besvesti, dok su meni stizali računi iz hotela i klubova gde se mojim novcem plaćao šampanjac i “čivas” koji je tekao u potocima. Na kraju sam ga prijavila za krađu i zlostavljanje. Otišao je i ostavio mi da vraćam njegove dugove ‒ pričala je u intervjuu za HELLO!.

Luka Šarac

Sličnu sudbinu doživela je i od oca svog sina Stefana. On joj se, čak, predstavio lažnim imenom, a pošto se ispostavilo da ne zna njegov pravi identitet nije ni upisan u matičnoj knjizi rođenih kao Stefanov otac.

‒ Nikad nije poželeo da bude u papirima, niti da vidi svoje dete ‒ otkrila je govoreći o svom izabraniku Ljubomiru Hadžisteviću.

‒ Trudiću se da Stefan nikada ne sazna ko mu je otac. Smatram da taj čovek ne zaslužuje da mu rođeno dete posveti sekund vremena. Ukrao je od njega sve što je mogao da ukrade, ukrao je od mene sve što je mogao da ukrade, nastavio je to da radi, ne samo drugim ženama, već i ozbiljnim poslovnim ljudima, prijateljima, porodici, čak svojoj ćerki koja sada ima dvanaest, trinaest godina. Neću ga sprečiti ako poželi da viđa dete, ali trudiću se da Stefanu nadoknadim tu prazninu. Možda me Bog pogleda, pa pronađem muškarca koji će mu zameniti oca ‒ iskrena je.

Petar Đorđević

‒ Šimetu sam opraštala zato što sam ga volela, Ljubi sam opraštala zato što je otac mog deteta... Sklona sam opraštanju, ali me to u životu nikuda nije odvelo ‒ zaključuje Milica, koja se uprkos svemu trudi da svom detetu omogući srećno detinjstvo.