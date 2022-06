Zbog ljubavi je muškarac i na ovo spreman: Iznenadićete se čime se bavi zet Mirjane Bobić Mojsilović

Zet Mirjane Bobić Mojsilović privukao veliku pažnju javnosti

Mila Mojsilović, ćerka spisateljice Mirjane Bobić-Mojsilović, udala se proteklog vikenda za dugogodišnjeg partnera Ivana. Par se na večnu ljubav zakleo u „Hramu svetog Save“ na Vračaru.

Mirjana nikada nije želela da priča o privatnom životu, pa je i život njene jedinice za javnost uglavnom bio nepoznanica. Međutim, brojne fotografije koje su preplavile „Instagram“ govore da je Mila srećnija nego ikada, kao i da je zet Mirjane Bobić‒Mojsilović pravi dasa. Instagram

‒ Ivan je vredan momak, po zanimanju je majstor, zanatlija. Bio je veoma uspešan u svom poslu, ali ga je totalno zapostavio kada su on i Mila otpočeli vezu. Ona je karijerista, a on je morao da digne ruke od svog posla da bi mogao nju da isprati. Mila je fakultetski obrazovana devojka, više od šest godina radi kao asistent na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu.

Na početku njihove veze Mila je Ivanu jasno stavila do znanja da joj je karijera na prvom mestu, zbog čega je on počeo manje da se bavi svojim poslom i otkazuje mušterijama kako bi uspeo da obavlja kućne poslove jer ona ne može da stigne. Oni imaju dogovor i već su se uigrali, super funkcionišu. Dok ona radi on kuva i sprema po kući. Oboje su srećni, da nisu, verovatno ne bi pod takvim okolnostima ušli u brak ‒ zaključio je izvor za magazin „Stars“.