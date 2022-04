Supruga voditeljke Jelene Svetličić nikada nismo videli, a ovo je njen prelepi sin koji je završio francusku školu (foto)

Sin Jelene Svetličić najveći je ponos poznate voditeljke, upoznajte Nikolu

Voditeljku Jelenu Svetličić šira javnost upoznala je kroz modnu emisiju “Lice i potpetice”, koju je nekoliko sezona uređivala i vodila na Radio-televiziji Srbije. Prošle godine otkrila nam je da je talentovana i za režiju - njeno ime našlo se na odjavnoj špici dokumentarno-igrane serije “Branilac”, koja je izazvala veliko interesovanje gledalaca.

Story

Iako retko daje intervjue, Jelena je za HELLO! otvorila vrata svog raskošnog stana u centru Beograda, dozvoljavajući nam da zavirimo u njen privatni život.

- Moj mikrosvet mi je najvažniji - jasno je stavila do znanja.

- Ne mogu da se pohvalim da sam od onih majki koje provode mnogo vremena kod kuće, jer sam ceo život radila, i to baš junački. Ali, svi trenuci koje sam provodila sa porodicom, pre svega sa sinom, bili su kvalitetni. To se danas prepoznaje u našem odnosu. Sav uloženi trud, sve što je bilo iskreno među nama, dalo je dobre rezultate. Razvela sam se od njegovog oca, ali ako može bezbolno da se prođe kroz neki razvod, onda je naš sin kroz to prošao na najbolji mogući način.

Luka Šarac

Sin Jelene Svetličić, Nikola, završio je francusku osnovnu školu, a onda je majci poverio da želi da nastavi sa obrazovanjem u srpskoj školi. Iako je u prvom trenutku bila pomalo zatečena njegovom odlukom, danas ne krije ponos.

- Rekla sam da ne znam da li je svestan poteškoća koje takva promena nosi, ali on je smireno objasnio da je svoje obaveze uvek odrađivao samotalno i da jedino traži da mu verujem. Rekla sam da mu verujem i upisao je Prvu beogradsku gimnaziju. Obožava košarku, postao je i kapiten. Možda će se ljutiti što ovo kažem, ali toliko voli košarku da jedina kazna koja kod njega pali jeste zabrana odlaska na trening.

Privatna arhiva