Neki kažu da se kasnije oženio i dobio dete, ali nju bi svako čekao: Ova zgodna plavuša je supruga Darka Tomovića (foto)

Supruga Darka Tomovića će vas ostaviti bez daha

Glumac Darko Tomović, koga poslednje dve godine gledamo u seriji „Igra sudbine“, uprkos bogatoj televizijskoj i pozorišnoj karijeri, za mnoge će ostati „Crnogorac iz serije 'Bolji život'“.

‒ Činjenica je da me i danas prepoznaju po toj ulozi. Koliko se ljudima urezala u sećanje shvatio sam i prilikom nedavnog boravka u Sarajevu. Od policajca na aerodromu do taksiste, svako je imao neku lepu asocijaciju na „Bolji život“, a neki su mi rekli da su seriju prvi put gledali pre polaska u školu ‒ priznao nam je Darko u intervjuu za HELLO!.

Luka Šarac

Mada ga mnogi vezuju za Crnu Goru, rođeni je Beograđanin. Odrastao je na Banovom brdu i išao u „Trinaestu gimnaziju“.

‒ Od malih nogu sam sa drugovima bio na hipodromu. Bio sam dobar u veslanju, imao sam potencijala za ozbiljnu sportsku karijeru ‒ prisetio se Darko, koji je na kraju izabrao Fakultet dramskih umetnosti.

Luka Šarac

Supruga Darka Tomovića takođe je glumica

Kroz posao je upoznao ženu svog života, deceniju i po mlađu Ninu, sa kojom se venčao pre deset godina, 15. januara 2012. godine.

‒ Možda sam se po nekim opštim standardima kasnije oženio i dobio dete, ali za lepe stvari nikad nije kasno. Meni se, u odnosu na vršnjake, sve događalo nekoliko godina kasnije. U šali kažem da ću poslednji saznati kad umrem.

Instagram

Iako je diplomirala glumu, Nina Tomović ne bavi se poslom za koji se školovala, već se opredelila za kognitivno bihejvioralni koučing.

Centar njihovog sveta je osmogodišnja Lana, lepa i pametna devojčica koja je još pre polaska u školu znala da čita i piše latinicu i ćirilicu. Instagram

‒ Da se ne lažemo, to je zasluga majke, koja ima tu sposobnost da učenje predstavi kroz igru. Ja se, tu i tamo, angažujem oko matematike ‒ priznao je Darko, ne krijući koliko je ponosan na svoju jedinicu.

Na pitanje da li supruzi pomaže oko kućnih poslova odgovorio je uz smeh:

‒ Kad treba doneti kese iz prodavnice, tu sam. Oko ostalih poslova ne, štaviše imam zabranu. Instagram