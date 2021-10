Najbolja drugarica Ane Stanić je ova pevačica, nikada ne biste pogodili

Najbolja drugarica Ane Stanić sjajan je pevač

Pevačica Ana Stanić je gostujući na K1 televiziji u emisiji „Vikend na K1“ pričala o detaljima iz privatnog života, koje javnost do sada nije imala priliku da čuje.

- Imam grozan nadimak: Standža. Moji bliski prijatelji su me tako prozvali pre 20 godina, i gomila ljudi me tako zove, verovali ili ne. Meni je to simpatično jer je to proisteklo sa nekih žurki. Verovatno su me ljudi doživeli na neki grublji način - otkrila je na samom početku Ana. i otkrila da li bi se vratila u prošlost da može:

- Nikada se ne bih vraćala u prošlost, mislim da sada imam to neko stanje u mozgu koje mi skroz odgovara, ja se radujem budućnosti koja dolazi.

Najbolja drugarica Ane Stanić je ona

Iako ne voli da priča o svom privatnom životu, Ana je otkrila ko je njena najbolja drugarica sa estrade.

- Sad će neko da se uvredi možda... Moja najbolja drugarica sa estrade je ivana Peters. Umem neki put da kažem nešto što neko ne primi baš najbolje, ali sam se pomirila da sam takva i to je svojevrstan filter za ljude - iskreno je navela Ana koja sa Ivanom gaji iskreno i dugodišnje prijateljstvo. Andreja Damnjanović