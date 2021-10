Mira Škorić otvorila dušu: Borba sa karcinomom ne prestaje

Bolest Mire Škorić u potpunosti je promenila njen život

Mira Škorić godinama unazad otvoreno priča o svojoj borbi sa karcinomom. Njen život od tada izgleda sasvim drugačije, a u iskrenoj ispovesti govori da nikada nije opuštena u potpunosti, jer bolest uvek može da se vrati.

– Iskreno da vam kažem – ne, ta borba ne prestaje. Ja sam dobro, nikad bolje, ali postoji taj jedan protokol kod onkoloških bolesti. Najviše mrzim rečenicu ja sam pobedio rak, to nikada ne treba da se izgovori jer ta bolest uvek može da se vrati. Ne daj Bože nikom. Ja sam to dugo krila, zapravo krila sam od svoje porodice da bih ih zaštitila. Moja majka je preminula 2017. godine od srca. Sve to ostavlja posledice na porodicu, kada su saznali samo za četiri operacije koje sam imala, bolje da ne pričam kako im je bilo - navodi Mira za "Alo" i dodaje:

ATA Images

- Ali, idemo dalje, nema stajanja, suočiš se, boriš se, ja idem glavom kroz zid.

Pored borbe sa zloćudnom bolešću, to nije bio jedini udarac, koji je naša poznata pevačica pretpela, nedavno se surerla i sa gubitkom majke, koja je bila njena najveća podrška.