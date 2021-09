Nikola Đuričko nikad srećniji: Pohvale kolega i prijatelja pristižu sa svih strana (video)

Nikola Điričko - Amerika kao korak više u glumačkoj karijeri

Dve godine je prošlo od kako je glumac Nikola Đuričko rešio da karijeru nastavi van prostora Balkana. Septembra 2019. sa suprugom Ljiljanom, sinom Đorđem i ćerkom Nađom načinio je veliki korak, uputivši se ka novom životu u Americi.

Vrata holivudske industrije otvorio je naizgled bez mnogo napora. Do sada je igrao u popularnoj seriji, "For All Mankind", a kako njegov talenat i harizma nisu ostali neprimećeni, slavni glumac će se pojaviti u 4. sezoni ostvarenja "Stranger Things", u kojoj će tumačiti ulogu ruskog švercera po imenu Jurij, koji voli novac, loše viceve i hrskavi puter od kikirikija.

Nino Rakićević

Sa pratiocima na "Instagramu" Nikola je podelio poslednji trejler 4. sezone pomenute serije i time najavio njen dugo iščekivani dolazak.

Čestitke i pohvale kako od strane kolega, tako i prijatelja počele su da pristižu munjevitom brzinom, a samo neki od njih bili su "Najjača serija ikad, bravo", "Preponosna što te znam! Bravo care", "Svaka čast, ponosna sam i srećna. Jedva čekam".

U nedavnom intervjuu za magazin HELLO!, na pitanje da li postoji recept za uspeh u Holivudu, glumac je rekao:

Boško Karanović

‒ Veliko je pitanje šta je uspeh. A onda, i koji je recept. Ja sam uspeo da protekle dve godine živim od glume u Americi, što mi pričinjava veliku radost. Moja porodica se lepo snalazi i za sada nam je ova promena uzbudljiva. I to je za mene uspeh.