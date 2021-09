Milica Pavlović progovorila o nasilju u vezi: Samo slabić može da udari ženu

Gluma Milice Pavlović donela je mladoj pevačici neka nova iskustva

Milica Pavlović, koja je do sada uspešno plovila muzičkim vodama, nedavno se oprobala i u svetu glume. U seriji „Pevačica“ tumači lik Ivane Lazić, koji je, navodno, inspirisan tragičnom sudbinom njene koleginice Jelene Marjanović.

Kako je otkrila za magazin „Gloria“, ovaj projekat iziskivao je temeljne pripreme i časove glume, a kako je u svemu tome bila početnik, proces stvaranja nije bio nimalo lak. No, pošto je pred gledaoce stigao finalni proizvod, Milica ne krije zadovoljstvo. Na pitanje da li priželjkuje neku novu ulogu otkrila je:

‒ Ovakvi projekti veoma su iscrpljujući i kada sam završila, mislila sam da je to prvi i poslednji put da radim tako nešto, budući da su snimanja trajala po ceo dan i da sam često imala utisak da se poslu ne nazire kraj. Međutim, sada mislim da bih ipak prihvatila neku novu ulogu ukoliko me zaintrigira.

Na pitanje o partnerskom nasilju i da li se susrela sa njim rekla je:

‒ Protivnik sam svakog vida agresije i nasilja. Ne znam šta bi se desilo kada bi partner pokušao da me udari, ali sigurno bi to presudilo našem odnosu. Nikada ne bih tolerisala nasilje, jer samo slabić može da digne ruku na ženu. Imala sam sreću da me je život poštedeo takvih iskustava i hvala mu na tome.