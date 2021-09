Mnogi će biti razočarani: Evo kada Novak Đoković napušta tenis

Novak napušta tenis, evo i kada

‒ Nažalost, tako je kako je, završetak nije idealan, ali moram da budem ponosan zbog svega učinjenog. Uspešna godina, tri slem titule i finale. Ne želim da patetično zvučim i da se žalim jer imam toliko toga na čemu bi trebalo da budem zahvalan. Nezahvalno je i nekorektno pričati o... Naravno da me boli, čovek sam i imam emocije, ali podsećam sebe koliko neverovatno mnogo imam sreće u životu – bog i anđeli su me podržavali svih ovih godina i na tome sam im večno zahvalan, i zbog toga sam i ovde, da se razumemo. Ima još stranica da se ispiše ‒ rekao je Novak.

‒ Naravno, život je potpuno drugačiji, ja sam i suprug i otac, imam druge prioritete kada se život sagleda u celini. Želeo bih da više budem sa decom, to sam sebi obećao jer... Odsustvo me dosta boli... Izvinjavam se. Uhhh ‒ dodao je kroz suze sjajni Đoković, ustao i vidno potresen napustio konferenciju.

Novak napušta tenis? Ovo je pravi odgovor

Pitanje na koje mnogi navijači i ljubitelji tenisa čekaju odgovor već duže je dokle Novak Đoković planira da se bavi ovim sportom. Ako je suditi po informacijama njegovog oca Srđana, to se neće desiti tako skoro.

‒ Novak neće tako skoro u penziju. Planira da odigra i „Olimpijske igre“ u Parizu. Nisam kao njegov otac za to, ali on ima 34 godine i on odlučuje o svojoj karijeri i svom životu. Tu sam da mu udelim savet koji će on poslušati ili ne. Slušao me je dovoljno i vidim da nisam nigde pogrešio ‒ istakao je Srđan u intervjuu za nedeljnik „Ekspres“.

