Održana komemoracija Lanetu Gutoviću, mesta u prvom redu ostala prazna

Komemoracija Lanetu Gutoviću održana je danas na Velikoj sceni „Ljuba Tadić“ u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. U slavu preminulom glumcu pojavile su se brojne kolege, dok su mesta rezervisana za članove porodice ostala prazna. Razlog tome, prema rečima Lanetovog sina Spasoja, jeste to što je njegov otac za života izrazio želju da ne želi komemoraciju, niti da bude pokopan u Aleji zaslužnih građana.

Komemoracija je započeta minutom ćutanja, a o jednom od najpopularnijih glumaca sa ovih prostora govorile su brojne kolege i prijatelji.

Boško Karanović

Dejan Mijač, pozorišni režiser, prisutnima se obratio rečima:

‒ Ovo što hoću da vam kažem ne bi trebalo da bude oproštaj jer ja u ovom trenutku svog života nikako ne mogu da verujem da se opraštamo od Laneta. On živi sa mnom. I kada sam saznao da je definitivno napustio ovaj oblik života, meni je bilo jasno da ćemo dosta dugo razgovarati, jer sam ja voleo da razgovaram sa njim. Kada sam ga prvi put video, a to je bilo u njegovo omladinsko doba, kada je igrao u premijeri „Bube u uhu“, video sam odmah vrlo zanimljivog čoveka, za koga su govorili da je vrlo težak. Upoznali smo se i mnogo radili. Svaka zanimljiva ličnost ima dinamiku pozitivnog i negativnog. On je bio upravo nešto što je najviše ličilo na junaka iz dela Dostojevskog. Trebalo je da igra Raskoljnikova, jer ga je jako dobro shvatio. Ljudi su ga često doživljavali kao televizijsku zvezdu. On je koračao preko granica i činio da ljudi uživaju, da ga vole, da ga zovu po imenima likova koje je igrao, a on je to umeo da vidi. Niko drugi nije mogao da ga zameni na tom mestu. Nije stvar napisanog scenarija i režije već je stvar onoga što glumac u sebi nosi i stvar je ljudi što su obdareni, a Lane je bio od Boga obdaren šarmom, ljudskom lepotom, talentom. Njemu je lako da bije iz takve artiljerije. Otišao je ne samo moj poznanik i prijatelj nego vaš drug, prijatelj i omiljeni čovek. Neka mu je slava.

Boško Karanović

Komemoracija Lanetu Gutoviću okupila je glumčeve brojne kolege i prijatelje

Glumica Branka Petrić održala je sledeći emotivni govor.

‒ Ovih dana stalno pevušim pesmu „Stani, stani, Ibar vodo“. Otišao je naš Lane. Bogovi su ga nagradili sa toliko darova, a u njemu je bilo toliko skromnosti. Kada dođe glumački zadatak, on je postajao rudar, lovac na bisere. Napisao je na stotine tekstova. Nisam se iznenadila kada sam čitala o raznim tekstovima o njemu u kojima su pominjali duhovnost, pamet i mirnoću. On nikada nije napravio nijedan korak više. Imao je svoj kabare na televiziji. Znao je da bude žestok i da reaguje na nešto što se njemu nije dopadalo. Mnogi su maštali o tome da budu njegovi gosti. Briljirao je u svim svojim predstavama. Za Laneta se znalo da nije voleo da uči, a uspeo je da za tri dana nauči scenario za predstavu Duška Kovačevića. Na kraju te predstave dobio je fantastični aplauz i spasao nam je predstavu. Neki delovi Lanetove ličnosti ostaće zauvek tajna. „Smrti se ne bojim, iako bih trebao biti. Na nju sam ravnodušan i ona me čeka“, pričao je Lane. Nekoliko dana pred njegov odlazak sanjala sam ga kako iz malog kioska poziva ljude da idu u pozorište. Počivaj u miru, dragi naš Lane.

Boško Karanović

Ljubomir Bandović prisutnima je izrecitovao pesmu koju je napisao posle Lanetove smrti.

‒ Sve natenane. Uvek sa strane. K'o neki agent za bolje dane. Govori malo, a mnogo tu stane. Ismeva mane. Zna i da lane. Na šarlatane. I polutane. I samo nestane, da dušom da'ne. Jer gužva je u Aleji za velikane. Lane. Boško Karanović

Takođe, nekoliko reči o slavnom glumcu želeo je da kaže i Irfan Mensur.

‒ Zdravo, ja sam Irfan Mensur. Jao, to je mnogo komplikovano, mogu li da te zovem Arif. To je trajalo pedesetak godina. Poslednja poruka iz bolnice: „Ari, mnogo sam mator.“ „E, odoh ja da spavam, spava mi se“, poslao mi je deset dana pred smrt.

Boško Karanović

Za sam kraj okupljenim prijateljima i kolegama emotivnim tonom obratio se Voja Brajović.

‒ Lane nije voleo ovakve skupove, ali ja verujem da bi nam oprostio jer smo mi ipak dužni da se ovako sa njim oprostimo. Bio je neobično duhovit. Poredio bih njegov cinizam sa Matijom Bećkovićem. Moje je mišljenje da je on jedan od naših najdarovitijih glumaca. Njegova virtuoznost u glumi je neverovatna. On je postavio visoku lestvicu glume. Mislim da tu negde čuči neki pesnik. Lane je bio verujući čovek i zato mu moram reći s nadom: „Zbogom i zdravo, zdravo Lane Gutoviću“.

Podsetimo, Milan ‒ Lane Gutović preminuo je 25. avgusta posle duge i teške bolesti, a sahranjen je u porti „Crkve Svete Trojice“ u beogradskom naselju Kumodraž.