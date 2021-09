Velike životne promene i novi početak Bojane Stamenov: Osećam se super, kao da mi je 23.

Bojana Stamenov za HELLO! o dobrim stranama pandemije, potrazi za ljubavlju i nesvakidašnjem odrastanju u „Super baki“

U Beogradu je 8. septembra prikazan film “Respect”, biografsko ostvarenje o životu legendarne Arete Frenklin, a pre nego što ga je publika premijerno pogleda najveće hitove kraljice soula otpevala je Bojana Stamenov u pratnji svog benda. Kada nam je rekla da ima blagu tremu jer dugo nije nastupala u Beogradu, začudili smo se jer – kako da ima tremu neko ko je pre šest godina, na „Evroviziji“, pevao pred “celom Evropom”. Na pitanje šta je sve radila u periodu u kome nije bila u žiži javnosti Bojana kaže:

‒ Bavila sam se koncertnom aktivnošću sa novosadskim „Big bendom“. Imali smo i disko i rok operu, kao i niz nastupa, a od marta prošle godine znate koliko je bilo prilika za sviranje i pevanje. Zato sam odlučila da se posvetim sebi, pa sam počela da vodim računa o zdravlju, više sam čitala i gledala filmove, ali skoncentrisano, a ne kao ranije “sa pola pameti“... Mnogo vremena provela sam gledajući koncerte, polako, sistematično, a vratila sam se i sviranju, koje sam dugo zanemarivala. Jednom je jedna žena za mene rekla da sam “jako rukodatna”. Zaista volim da štrikam i heklam, pa ću začas napraviti beretku ili patofnice. Hvala bogu, imam veliku porodicu koja funkcioniše tako da svi imamo svoj životni prostor, ali nam je dvorište zajedničko pa nikad niko nije usamljen.

Ko sve čini tu vašu veliku porodicu?

‒ Prvo, sestra, zet i sestrić, koji je najvažniji. Već osam godina sam ponosna tetka. U tom dvorištu su i mama i tata, baka Dragica koju iz milošte zovem Ružo, kao i tetka i sestra od tetke. Okupljanje je kod bake na kafi. (smeh) Ranije je ujutru, naročito vikendom, kod nje bio “brifing”, pa se znalo gde ko ide i šta radi, ali odavno su sve tri unuke porasle, pa svaka od nas juri na svoju stranu. Baba mi zato nekad kaže: “Sine, ne viđam te po nedelju dana, ostavi mi bar sliku da ne zaboravim kako izgledaš.”

Kada ste odlučili da postanete plavuša?

‒ Čula sam da se mnogo bolje zabavljaju (smeh) Osećam se super, a protekla dva-tri meseca se baš dobro zabavljam. Prijaju mi komplimenti zbog promene. Čula sam, čak, da izgledam kao da mi je 25, a osećam se kao da su mi 23. (smeh)

Nepisano je pravilo da kad žene zablistaju, odmah krenu komentari – sigurno se zaljubila?

‒ U mojoj muzičkoj školi, ispod jednog staklenog stola, na papiru su bila ispisana životna pravila koja je Josip Slavenski sebi odredio. Meni je bilo najinteresantnije: “Budi uvek zaljubljen jer ti to daje snagu i radost života”. Doduše, nije lako naći “objekat zaljubljenosti”, ali uspem s vremena na vreme. Problem je kada taj “objekat” malo bolje upoznaš, pa se razočaraš, ali dobro, važno je da je bilo zanimljivo. Šalu na stranu, treba upoznati čoveka da bismo znali s kim imamo posla, a to i on treba da zna. Ne biram samo ja, već oboje. Uostalom, nisam ni mogla da se zaljubim kad smo dugo bili zatvoreni, a meni je baka, mamina majka koja nas je, nažalost, napustila, više puta rekla: “Sine, ako hoćeš da nađeš dečka, moraš da se šetaš. Ne možeš da sediš kod kuće i čekaš da se pojavi”. Baka je bila u pravu. Neke žene se reklamiraju po društvenim mrežama, neke veruju u moć vizuelizacije, slanje poruka kosmosu, a ja se intenzivno šetam i to ne samo po Beogradu.

Čuli smo priču da ste odrasli u luna-parku. Da li je to tačno?

