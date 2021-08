Neočekivana odluka Nataše Bekvalac: Pevačica se povlači sa scene, razlog poznat

Odluka Nataše Bekvalac sve iznenadila

Poslednjih dana, Nataša Bekvalac prolazi kroz težak period. Iako je godinama unazad pokušavala da ostavi svoj najveći porok - cigarete, pevačica je, čini se, više nego ikad odlučna da ovoga puta u toj nameri uspe. Kao strastvenom pušaču, dani bez nikotina dugi su i teški, ali nema predaje.

No, to nije sve. Izgleda da je jedna velika promena povukla niz drugih. Kako bi nadomestila svu izgubljenu energiju i uspela da se posveti sebi, lepa Nata odlučila je da se na neko vreme povuče sa scene i stavi pauzu na druženje sa publikom. O ovoj odluci obavestila je i pratioce na "Instagramu":

- Neverovatno kako je jedna velika promena povukla niz drugih. Umorna sam, iscrpljena i nisam raspoložena. Osećam da je ovo vreme kada moram da se vratim sebi. Pravoj, zdravoj, srećnoj sebi. Onoj koja u svakom momentu ima šta da pruži, da da. Odlučila sam da jedno vreme ne nastupam, da mi treba pauza ali da muzici moram da ostanem blizu. Ne na sceni i deleći je sa publikom, već da budemo samo nas dve. Muzika i ja... U studiju. Ne znam gde će me sve ovo odvesti, ali znam da sam spremna i da će sve što iz ovog izađe biti tako moje i iskreno. Čisti mi se i prošlost... Neki muškarci koji su me jako povredili... javili su se... I rekli izvini... Napisali... Valjda je i to sve potrebno da bih bila slobodna... Svoja... I inspirisana...

Vrlo brzo počeli su da pristižu komentari podrške, kao i iskrene želje da u svojim zamislima uspe i istraje.