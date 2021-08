U javnosti ih gotovo nikad ne viđamo: Ovo su roditelji Jelene Đoković (foto)

Roditelji Jelene Đoković ne vole da se eksponiraju...

Novak i Jelena Đoković u braku su sedam godina, a zajedno duplo više. Stiče se utisak da smo za to vreme saznali skoro sve, ne samo o tome kako izgleda njihova svakodnevica već i kako su živeli pre nego što su se sreli. Poznato je da je Jelena, u to vreme Ristić, studirala ekonomiju i finansije na fakultetu „Bokoni“ u Milanu.

- Moja porodica bila je dobrostojeća, pa smo bankrotirali, snalazili smo se, svašta smo proživeli. Na mišiće moje mame, uz ogromnu volju, želju i snagu da sestra i ja imamo ono što ona nije imala, obe smo otišle u inostranstvo da studiramo - ispričala je.

Miloš Nadaždin

Uz studentsku stipendiju budžet je popunjavala privremenim poslovima, radeći kao šankerica u sportskoj kladionici, a kasnije i kao promoterka na događajima. Iako je uvek naglašavala da bez podrške najbližih ne bi uspela, Jelena nikada nije previše detaljisala o ocu Miomiru i majci Veri. Ipak, često smo mogli da ih vidimo kako sa tribina bodre slavnog zeta na teniskim turnirima koje je igrao širom sveta. Profimedia

Ime Vere Ristić poslednjih godina počelo je da se intenzivno pojavljuje u medijima. Doduše, ne zbog toga što joj je ćerka udata za najboljeg sportistu planete, već zbog činjenice da se firma, na čijem je čelu, bavi izgradnjom „ozloglašenih“ mini-hidroelektrana po Srbiji.

- Moja majka se godinama ne bavi izgradnjom mini-hidroelektrana i nema nikakav uticaj na najnovije projekte koji se sprovode u zemlji. Žao mi je ako u Srbiji priroda trpi zbog stvaranja mini-hidroelektrana, jer to nije smisao održive energije. Uverena sam da niko iz moje porodice tome nije doprineo. Naprotiv. Kao porodica koja se deceniju bavi humanitarnim radom, sve napore usmeravamo ka našoj deci, učeći ih zdravim navikama i zaštiti i poštovanju životne sredine - stala je Jelena u odbranu majke kada se našla na meti kritika onih koji se aktivno bore za zaštitu reka Srbije. Getty Images

Ako je suditi po onome što je Jelena Đoković nedavno ispričala u emisiji kod Ivana Stankovića, reklo bi se da je njen otac Miomir neuporedivo manje ambiciozan.

- Najviše računa o meni vodi moj tata, on je moj anđeo. I moja mama je tu, ali iz senke. Da nema nje koja sve to aminuje, on ne bi mogao da bude uvek moja podrška. Oni su tim. Meni je on kao melem za dušu. Svuda ga vodim. Sve što ja teško shvatim on meni to napravi kao pesmu, i onda može sve. Tata joj je „desna ruka“ i u podizanju dece, Stefana i Tare. Getty Images

Roditelji Jelena Đoković – podrška iz senke

- Kada je Tara imala dva meseca, Novak je otišao na mesec dana u Australiju. Ostala sam sama u Monaku, bez ičije pomoći. Tada sam zvala tatu i rekla: „Mislila sam da ovo mogu sama, ali ne mogu. Ne znam šta da radim.“ Samo je rekao: „Dolazim.“ Dao je otkaz i došao kod mene. Od tog trenutka nas dvoje pevamo dok se bavimo decom. Objašnjava mi da u životu ne mora sve da bude tako profesionalno kao što sam ja doživela. Previše sam se unela u ulogu da sam žena nekog najboljeg u nečemu. I da i sama treba da budem najbolja u nečemu što mi je dato. Vrlo sam zahvalna na tome što sam Novakova životna partnerka, i on je zahvalan. Međutim, ja sam mislila da moram da budem nešto posebno, ne samo Jelena. A on me voli baš samo kao Jelenu.