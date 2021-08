Devojke, požurite: Luka Raco ponovo slobodan, raskinuo dugogodišnju vezu

Raskid veze Luke Raca

Vest o raskidu veze Luke Raca, glavnog zavodnika iz serije „Igra sudbine“, privukla je veliku pažnju javnosti. Kako prenosi novi „Story“, zgodni glumac stavio je tačku na ljubavnu priču sa devojkom Vanjom, ali o detaljima i razlozima nije želeo da govori.

Luka je sa svog profila na „Instagramu“ obrisao sve zajedničke fotografije, što je dodatno potvrdilo vest o raskidu.

Petar Đorđević

Raskid veze Luke Raca pripadnice lepšeg pola prihvatile su sa oduševljenjem.

Podsetimo, pre samo nekoliko meseci mladi glumac je za „Blic“ govorio o planovima za budućnost, a dotakao se i venčanja sa Vanjom.

Petar Đorđević

‒ Vanja u potpunosti razume moj posao. Nema primedbi ni zamerki jer je svesna da je glumački posao takav, da to nije toliko bitno koliko ljudi misle da jeste kada gledaju na televiziji, da se tome pridaje preveliki značaj. Mi to shvatamo kao posao. Želim da sledeći korak učinim iz ljubavi, a ne zbog papirologije ili da bismo nekoga mogli da nazovemo suprugom, to jest da budemo muž i žena. Mislim da je u suštini to mnogo više od papira.