„Bude nas ptice, uspavljuju zrikavci“: Verica i Veljko otvaraju vrata bajkovitog imanja na Avali (foto)

Dom Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića - oaza ljubavi sa pogledom na Šumadiju

Otkako su Verica Rakočević i njen suprug Veljko Kuzmančević svoje utočište od gradske vreve pronašli u podnožju Avale, prava je retkost videti ih u centru prestonice. Iako njihova veza, zbog velike razlike u godinama, od početka privlači pažnju javnosti i medija, proslavljena kreatorka i talentovani kompozitor tome ne pridaju značaj i tvrde kako tek sad žive punim plućima. U njihovoj oazi okruženoj zelenilom, sa pogledom na Šumadiju.

Mirko Tabašević

Shvativši da je manja sredina ipak bolja za ljubav od velikih gradova, pobegli su u prirodu i svoje gnezdo svili u miru i tišini naselja nadomak Beograda. Naša dizajnerka sa najdužim radnim stažom svojevremeno se bez problema odrekla luksuza i stana u centru grada.

- Prvo bi trebalo definisati luksuz. Za nekog su to „Louis Vuitton“ tašna, „Chanel“ kostim, dijamanti, limuzine, skupi hoteli. Nažalost, dobar deo života sam i sama verovala da je sve to zaista luksuz. Onda sam zaključila da njegov sinonim može biti samo apsolutna sreća, ona koju ne može da nadoknade nikakav skupoceni nakit, prestižne marke garderobe, avioni ili besna kola. Međutim, iako deluje jednostavno, do takvog luksuza se najteže dolazi. Morate imati predispozicije da ga shvatite i prihvatite. Danas, kad prolazim pored nekadašnjeg stana, naježim se. U dvorištu pored nas možete da vidite koze kako mirno pasu. Uspavljuju nas zrikavci. Živim u pristojnom komforu, a luksuzom smatram mogućnost da svakog jutra mirišem ove divne ruže, da uživam u bezgraničnoj ljubavi koju mi Veljko pruža i sigurnosti koju mi je doneo naš odnos.

Mirko Tabašević

Na pitanje šta je dobila bekstvom u prirodu, proslavljena kreatorka za HELLO! kaže:

- Jedan prijatelj mi je rekao: „Znam te iz perioda kada si plivala u novcu, ali nikad nisam video ovakav osmeh na tvom licu“. To vam sve govori. Novac nije garancija sreće, nikakvi milioni i trilioni. Nekada me je i sramota koliko je Veljko mudriji od mene. Povremeno, kada iz mene progovori prošlost, u šali ume da kaže: „Da li ti samo za novine pričaš da te je ovo promenilo ili je stvarno tako?“ Moja dobra drugarica koja živi u Los Anđelesu često napominje koliko se raduje mom novootkrivenom životu, jer pored nje stanuju žene najbogatijih ljudi na svetu koje imaju sve osim sreće.

Mirko Tabašević

Po povratku iz Sjedinjenih Američkih Država, gde joj živi ćerka Milena, Verica je jednom prilikom na „Fejsbuku“ napisala: „Njujork je lep, ali ja sam seljanka“.

- Da, to je bio provokativan post. Ja nisam Beograđanka, rođena sam na Kosovu, u Podujevu, ali u ovom gradu sam više od pola veka. Znam mnoge ljude koji su rođeni daleko odavde, ali se u intervjuima hvale kako su „rođeni Beograđani“. Došli su sa sela, a na pomen seljaka istog časa se stresu i dobiju aritmiju. Nisam od te malograđanske fele, za mene je ponižavajuće kada se neko stidi svog porekla. Veoma cenim srpskog seljaka, mudrog, poštenog i vrednog čoveka. Družim se sa njima u komšiluku, jer su pošteniji od licemera koji vam govore kako ste divni dok vas gledaju u oči, a onog trenutka kad sednu u neki kafić izogovaraju vas od glave do pete.

Dom Verice Rakočević i Veljka Kuzmančevića - "Moje selo je najlepše!"

Mirko Tabašević

Zaključak je jasan – Verici Rakočević baš prija život na selu.

- Njujork je divan, bila sam tamo nekoliko puta, ali posle nekoliko godina buđenja uz pesmu ptica čini mi se previše haotičan. Kad smo se pre nekoliko nedelja vratili i pogledali u naše dvorište, u ovo divno cveće, reči su same navrle: „Moje selo je najlepše!“ Ovde sam našla svoj život i mir, i ne bih to menjala za sve vile po Dedinju, ni za kakav Menhetn ili Jelisejska polja. Sve sam to prošla i doživela, pa mogu s punim pravom da kažem gde je bolje.

Mirko Tabašević