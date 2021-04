Barbara Tatalović pokazala novog dečka, fanovi Miloša Bikovića joj poslali neočekivanu poruku

Miloš Biković i Barbara Tatalović prekinuli su vezu pre godinu i po. Od razlaza, koji je prošao vrlo diskretno, ni jedno od njih dvoje nije se pojavilo sa osobom za koju bi se, bez rizika da se pogreši, moglo reći da su u vezi. Zajednički odlazak na premijeru ili fotografija na „Instagram“ profilu kod Miloša je uvek bio nedvosmisleni znak da je u ozbiljnoj ljubavnoj priči. Premijera nije bilo mnogo zbog pandemije, ali postova jeste, a tu „krunskih dokaza“ nema.

Barbara, takođe, nije davala povoda da se zaključi da je u novoj vezi. Mnoge devojke bi rekle: „Nije lako naći dečka uz koga bi se mogao zaboraviti Biković.“ Ali pre tri dana saznali smo da takav postoji i da se zove Igor Davidović. On je, baš 23. aprila, kada je Barbara slavila 25. rođendan, postavio prve zajedničke fotografije.

Instagram

Dovoljan je letimičan pogled da se zaključi da Igor izgledom u potpunosti parira Bikoviću. Posebno je zanimljivo što je komentare ispod fotografije sa Barbarom ostavio i jedan od mnogobrojnih Miloševih fan-klubova: „Čuvaj je“ i “Želim vam sreću i ljubav”. Lepa manekenka na to se samo nasmejala.

Instagram

Barbara Tatalović posle raskida nikada nije javno pričala o vezi sa filmskom zvezdom, a nedavno, kada je shvatila da će fraza „bivša devojka Miloša Bikovića“ takoreći postati njeno novo ime i prezime, zamolila je medije da je ne oslovljavaju tako. Instagram

‒ To mi uopšte ne imponuje. Štaviše, užasava me i degradira. Ja sam Barbara Tatalović, glavom i bradom, imam jaku porodicu koja stoji iza mene i to je moj identitet – poručila je jedna od naših najatraktivnijih manekenki.

Instagram