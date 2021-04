Ognjen Amidžić: Nadam se da Matija neće ostati jedinac

Voditelj Ognjen Amidžić decenijama unazad nas uveseljava svojom autorskom emisijom i šarmom koji je kako i sam kaže od njega nasledio sin, Matija. Gostujući u emisiji "Premijera Vikend Specijal" Ognjen je iskreno govorio o životnim trzavicama, lepim i onim manje lepim trenucima. Prisetio se detinjstva koje je kako kaže, bilo najlepše na svetu ali i otkrio je da ne bi voleo da miljenik čitave porodice Amidžić ostane jedinac.

- Super mi je bilo detinjstvo, bio mi je najsrećniji period života. Živeo sam u srećnom okruženju, zdrava porodica, država koja je imala potencijal. Ništa mi nije falilo ni nedostajalo. Sećam se suza samo kad su me tukli, znalo se kad se dobijaju batine, kad sam zaslužio. Više sam bio problematičan u kući nego u javnosti. Bio sam prvo dete, razmaženo. U školi sam uvek bio primeran. Moja sestra je dve i po godine mlađa od mene, ja sam se odvajao, uvek smo okej funkcionisali. Nisam je udarao, ali voleo sam da je nerviram - govorio je voditelj vraćajući se u najbezbrižniji period života i nadovezao se:

Malo ko zna da je Amidžić bio pasionirani ljubitelj rukometa ali i da je uspešno godinama trenirao ovaj sport, a strašne situacije navele su ga da loptu ostavi po strani:

- Tad je bilo važno, bio sam vukovac, ali sam maturski rad odradio slabo, dobio sam dvojku. Igrali smo rukomet, bili smo popularni kod devojčica, nas četvorica, petorica. Posle kad sam studirao, menjalo se vreme i situacije. Verovao sam da ću biti rukometaš, gledao sam u Šapcu najbolje rukometaše na svetu. Sankcije koje su došle ubile su rukomet u Srbiji. Nije bilo sale više, nije bilo struje. Mene je to pogodilo, doživeo sam razočarenje i nikad više nisam uzeo loptu - rekao je Amidžić o rukometu.

Neretko ističe da je za oca bio veoma vezan i da je baš zbog njega zavoleo posao kojim se danas bavi. Zoran Amidžić poginuo je kada je Ognjen imao 15 godina:

- Odrastao sam u kući uz oca koji je radio to što je radio. Televizija je bila jedna tad, a pokrivala se cela Jugoslavija, to je bio ozbiljan posao. Najteži dan u životu mi je bio kad sam izgubio oca. Od tad sam prema svim tim gubicima, imam čudan osmeh. Imam informaciju, ali ne mogu to da doživim. Čitava ekipa je stradala, sa izvršenja zadatka krenuli su nazad, spremljena je zaseda, njih su presreli. On je bio fanatik što se tiče posla, i televizija Šabac je prva lokalna televizija koja je napravljena u Jugoslaviju. Bio sam kod kuće kad su mi javili da je tata poginuo. Godine 1992. sam počeo na radiju, 1994. na televiziji. Bili smo klinci tad. Imao sam tako dobru ekipu, da radim šta hoću, proizvodili smo neobične emisije. Ja sam odrastao uz tatu, ja sam se naslušao toliko o informativi, znao sam da napišem i reportažu i vest. Mama me je zaklela kad se njemu to desilo da ne idem u informativu. Nisam ni hteo, zanimao me je MTV - pričao je Amidžić o svojim počecima.

Voditelj Ognjen Amidžić - Gitara će me uvek podsećati na njega

- Flamingosi su se završili prirodno, nemoguće je da se nastavi. To je završeno 2016. godine. To što se Marinku desilo, to nije gubitak od jednog dana. Ti čitav period se spremaš na taj dan, a ostavljaš procenat da se neko čudo desi. Sjajno smo funkcionisali, bio je specifičan čovek. Sve smo pesme pravili na gitarama, da je hteo muzikom da se bavi ozbiljnije bio bi veliki. Bacio sam gitaru u vodu, to mi je bila simbolika - sa setom u glasu govorio je Ognjen o sastavu "Flamingosi" i preminulom prijatelju Marinku Madžgalju.

Sledeće godine brak sa jednom od najuspešnijih srpskih manekenki proslaviće 10. rođendan. Amidžići su se prvi put sreli u njegovoj autorskoj emisiji a tek nekoliko godina kasnije ljubav se rasplamsala:

- Kad smo se videli prvi put ostavila je fantastičan utisak na mene. Danijela je najveća ljubav u mom životu, otac sam sedam i po godina. On je šou program, to je najlepša stvar koja mi se desila. Dok ne dobiješ dete, nemaš taj pogled u životu. Mamin sin je, videćemo šta će pubertet da kažete. Nadam se da neće ostati jedinac - zaključio je Ognjen o supruzi i sinu.