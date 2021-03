Suzana Petričević o najtežim trenucima borbe sa karcinomom: Sve može da sačeka, osim života

Glumica Suzana Petričević je u ispovesti za Gloriju otkrila kako je tekla njena borba sa karcinomom dojke od trenutka kad je napipala kvržicu i dobila dijagnozu do operacije i procesa izlečenja.

- Pamtim svaki trenutak, iako sam se trudila sve da izbrišem, kao da se nikada nije dogodilo. Sećam se tog leta kad sam napipala kvržicu. A kuća puna dece, bili smo na moru. Brzo sam završila tuširanje, kao da se ništa nije desilo. Pomislila sam “to mora da je neko masno tkivo” i odjurila u kuhinju da spremim doručak, pa sa unucima na plažu. Tek pre nego što ću zaspati te večeri, kad sam prstima ponovo prešla preko nezvanog gosta, setila sam se i okrenula na drugu stranu. Odlučila sam da ništa neće upropastiti moje prvo letovanje sa unucima. Tako je i bilo, nikom ništa nisam rekla, a svaku lošu misao sam zakopala pod pesak. - započela je svoju ispovest prvakinja Drame Narodnog pozorišta.

- Sa pedeset sedam godina nije vreme za iznenadnu malaksalost usred dana i za neobjašnjivu pospanost. Sad znam koliko je važno obratiti pažnju na te znake. Kao i na slabljenje, ničim izazvano. Tako sam se požalila prijateljici i ona me je poslala da uradim test intolerancije na hranu. Nikad nisam verovala u te testove, ali sam otišla, i mesecima se pridržavala nove ishrane. Prijalo mi je, umor se smanjio, usporio, ali nije nestao.

Deci nije htela da prizna kakav joj je nepredvidivi neprijatelj zakucao na vrata. Ističe da je veoma smirena prihvatila dijagnozu i da je negde podsvesno znala da će se izboriti sa svim problemima jer drugačiji ishod nije prihvatala.

- Kada sam dobila dijagnozu karcinom dojke, bila sam neobično mirna, ni danas to sebi ne umem da objasnim. Kao da je bilo logično, tako sam to mirno primila, kao da sam upućena kod stomatologa, a ne na Institut za onkologiju sa naznakom “hitno”.Rekla sam im kad sam krenula na operaciju, bilo je neizbežno; nisam ga nazvala pravim imenom, ali moja kćerka je čula neizrečeno. Odmah sam joj tutnula u ruke infostan i ostale račune i objasnila da je to najveći problem koji trenutno imamo, dugovi se moraju izmiriti. Zetu sam dala ključeve od stana i kesu sa slatkišima za dečicu. - bila je iskrena Suzana i dodala:

- Prvu predstavu sam odigrala tačno dva meseca posle operacije, čekajući zračne terapije. Komad “Plastika”, po tekstu Stevana Koprivice, koji igram u Akademiji 28, upravo govori o svim posrnućima kroz koje žene prolaze u našem vremenu, kad je teror lepote najagresivniji u odnosu na žensku prirodu. Plastične grudi, silikonske guze, gumena usta neće vas usrećiti, a još manje “njega”.Naravno da nisam primitivna i da razumem estetsko-zdravstveni problem kod kog je plastična hirurgija od neprocenjive važnosti. Čak i psihijatri odaju priznanje neretkoj lekovitosti takvih intervencija. Ali duša ne može da se izleči plastikom. Ja to dobro znam.

- Potrebno je pružiti podršku ženama u svim aspektima, jer treba se vratiti kući, a teško je kriti se pred svojom decom, to je najteže. Pogrešno je uverenje da su muževi glavni razlog zbog kojeg se žene odlučuju na plastičnu rekonstruktivnu hirurgiju. Znam muževe koji ljube ožiljke svojim suprugama, devojkama. Meni su ponuđeni implanti, to je po protokolu tako. Ali odlučila sam da me lepo “zakrpe” i nikad se nisam pokajala. Inače, kad žena dođe u neke godine i posreći joj se da postane baka, to zadovoljstvo iznutra je najvažnije. No, žena uvek ostaje žena, to nema veze sa godinama.Uvek ću želeti lepo da izgledam, negovano i čisto, da živim i mirišem onima koji me vole. I sebi, to je najvažnije.

- Osoba koja nikad nije imala rak može razumeti kroz šta prolazi osoba koja se sa time suočava, ali to ne može da oseti. I dobro da je tako. Život je trka s preponama i svaka je tu iz nekog razloga. Verujem da smo posle svake nedaće bolji i jači, ako smognemo snage da je prevaziđemo. Ali ono što sve žene mogu jeste da se redovno kontrolišu, da rade samopregled, Papanikolau test, nema nijedne važnije obaveze od toga, jer sve može da sačeka, osim života. Potrebna sam onima koji me vole, i ja njih. Pričam sa ženama, poštujem angažovanje društva koje pruža podršku obolelima, verujem u solidarnost i dobar savet. Samopregled i kontrole, jedino i uvek. - završila je intimnu ispovest glumica, u nadi da će njena priča osvestiti mnoge žene.

Trenutno mašta o novoj premijeri, raduje se sledećem izvođenju “Plastike” 8. aprila, svira, peva unucima, seća se svega lepog što joj je život doneo, i zaključuje: Svaki dan je nagrada.