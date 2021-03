Super komšije: Iznenadićete se koji naš sportista u sitne sate dolazi kod Saše Kovačevića po ljubavni savet

Saša Kovačević komšija je koga skoro svi u zgradi u kojoj živi, obožavaju. Nije tajna da su mu jedne od komšinica pevačica Milica Pavlović, kao i tv lice Ana Mitić. Gostujući u emisiji "Šok tok", Saša je otkrio i ko mu je omiljeni komšija, sa kojim se veoma često druži.

Hellomagazin

U pitanju je naš uspešni teniser Filip Krajinović, koji se video pozivom uključio uživo u emisiju i pričao kakav je Saša Kovačević komšija.

- Sale Kovačević je definitivno najlepši i najzgodniji komšija u to nema sumnje. Velika mi je čast i zadovoljstvo što živimo u istoj zgradi. Ovo nije nikakvo dodvoravanje, nego pričam realno. On jako dobro zna koliko sam njegov fan, koliko volim njegovu muziku, uživam u tome. Saša je neverovatan profesionalac i iza sebe ima neverovatnu karijeru. Idol je mnogima i to sve zaslužuje, jer je veoma posvećen svom radu, a pre svega je stvarno pravi prijatelj - iskreno je rekao Filip Krajinović za svog komšiju Sašu. printscreen youtube

Saša Kovačević komšija za poželeti

Filip je otkrio i da veoma često odlazi kod Saše po ljubavni savet.

- Nekoliko puta sam dolazio kod njega u kasne sate da čujem neki dobar savet i da čujem neku dobru pesmu, jer on to zna da iznese onako bratski. Mnogo mi je žao što sada nisam tu sa vama u studiju, u Dubaiju sam gde igram turnir. Kada se vratim pijemo kafu - rekao je Filip, a Saša je odmah uzvratio istom merom.

- Velika mi je čast da da imam takvog komšiju, da se ne ponavljam, ali mislim da je jedan od retkih, poštenih, dobrih momaka profesionalaca i smatram da njegovo vreme tek predstoji i da će biti u top pet, jer je veoma posvećen. Sve radi srcem i dušom - zaključio je Saša i otkrio po kakve savete Filip dolazi kod njega u kasne sate. printscreen youtube

- To su uglavnom ljubavni saveti, ljubavne prirode, jer je Filip često imao oscilacije, a ja sam eto neko ko je stariji, a i tu smo realno svaki dan, jedan sprat nas deli, tako da smo stalno zajedno. Volim i da mu pustm neke numere da čuje, saslušam njegovo mišljenje, jer je on neko ko voli i razume se u muziku - zaključio je Saša o svom komšiji Filipu Krajinoviću.