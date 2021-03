Sanja Kužet iskrena do kraja: Njima nikada nisam dovoljno dobra

Voditeljka Sanja Kužet važi za ženu bez mana. Prelepa, pametna, savršene građe, majka dvoje dece, atraktivna, ali opet nekome nedovoljno "dobra". Svesna da čovek svakoga dana najbolje uči na svojim greškama, Sanja svaku kritiku sasluša i nema problem sa sujetom.

A da je najmilijima uvek najteže i ugoditi, voditeljka Sanja Kužet je najbolji primer. Ona je otkrila ko je najčešće kritikuje i čija kritika je najviše pogađa.

- Mama i sestra me najčešće kude i retko kad zadovoljavam njihove kriterijume. Pored njih dve, samoj sebi sam najveći kritičar, ali najviše me pogađa njihova kritika jer me one najbolje poznaju. Mada posle toliko godina rada na televiziji naučila sam kako da napravim da mi uvek bude odlično, ako mi dan nije najsjajniji, nema šanse to da provale ni moji najbliži, a kamoli gledaoci. Sama znam kada sam dala 99, a kada sam dala 100 posto - izjavila je lepa voditeljka za "Grand", koja ne krije da ju je roditeljstvo učinilo emotivnijom.

- Majčinstvo me je zaista promenilo i sigurno je da sam procvetala od kada imam dva sina. Postala sam mnogo emotivnija, jako malo mi treba da zaplačem. To je najveća promena koja je mogla da se primeti na meni na taj način - rekla je voditeljka nedavno za "Blic" i priznala da je mekog srca kada su naslednici u pitanju.

- Trudim se da budem stroga mama, ali me moji sinovi mnogo puta razoružaju. Ali ako pitate njih, oni će reći da uopšte nisam stroga. Tako da meni ostaje samo da se trudim da budem, ali oni to vide drugačije, zato što je ljubav ono što je nadvladalo sve ostalo.