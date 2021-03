Zavodljive fotografije Ive Štrljić za "Hello!": Telo kao remek delo

Izvajana figura Ive Štrljić, nešto je što popularnu glumicu prati od prvog dana njene karijere. Pored talenta i poslovnih uspeha, savršen izgled je takođe nešto čime famozna Dijana Erski može da se pohvali.

Foto: Miloš Krecković

“Umetničke fotografije Miloša Krečkovića prikazuju uzvišenost lepote ljudskog tela. U njima nema ničeg neprimerenog i neprijatnog. Neko može da bude zakopčan do grla i da ne deluje uljudno. S druge strane, moguće je i bez komadića garderobe ostaviti utisak sofisticiranosti i pristojnosti. Do čoveka je, do onog što krije naša duša, jer kada na sebi ništa nemamo, najjasnije se vidi ono što je pohranjeno u našem biću.” Ovim rečima Iva Štrljić opisuje fotografije koje je podelila sa našim čitaocima. Budući da je na njima obnažena, istina suptilno i bez imalo vulgarnosti, interesovalo nas je da li su nastale kao svojevrstan način preispitivanja lične hrabrosti.

- Pričate sa osobom koja iza sebe nema skandale, iznošenje privatnosti u medije, niti bilo šta slično. Ljudi me zbog toga cene i poštuju, što me čini veoma ponosnom. U ovom slučaju govorimo isključivo o umetnosti. To valja naglasiti nekoliko puta. Ako pođemo od toga da je telo savršeno inspirativno, a ja mislim da jeste, jasno je da nije reč ni o kakvoj hrabrosti da budem naga, već želji da kroz umetničku fotografiju prenesem finoću i uzvišenost ženske figure. Samo to.

Foto: Miloš Krecković

Mnogi će u ovim fotografijama videti lepotu umetnosti i ženstvenosti, ali biće i onih koji će u njima pronaći alibi za muškarce sklone nedoličnim rečima i delima, podsećamo je. Da li je spremna za tako nešto?

‒ Sve se može banalizovati, ali to nije stvar objekta posmatranja nego duha onoga koji posmatra. Ljudi koji su do sada videli ove perfektne slike sveli su komentare na lepu reč, divljenje. Probudile su ono najlepše u njima, to je činjenica. Uzgred, mene ne zanima šta će ko da kaže. Uvek radim što želim, zato što znam mudro i pametno da želim. A to ne ume baš svako.

Većina glumaca kao svoju dominantnu osobinu izdvaja stidljivost. Kako se tu uklapa spremnost da se pred kamerama pojave bez odeće?

Foto: Miloš Krecković

‒ Mislim da glumac ne sme da bude stidljiv. Stidljivost je odraz nedostatka slobode i prilično je sputavajuća. Kada tumačite određeni lik, vaše privatno morate ostaviti po strani. Svrha glume je plemeniti uticaj na ljude ‒ rečima, pogledom, ćutanjem. I nago telo nekada može da bude snažna poruka kojom glumac izražava nešto što je važno da publika doživi, oseti i razume. Temelj svega je sigurnost u sebe, u sadržaj svoje duše, ali i u lepotu svoga tela.

Dame se ne pitaju za godine, Iva svoje s ponosom ističe. Kako žena posle četrdesete može da ima telo poput njenog, pitamo je za kraj.

‒ Dosta toga leži u našem karakteru. Ja sam vredna i istrajna, bilo da je reč o poslu ili radu na sebi. Neću preskočiti trening, dosta se šetam, pazim kako se hranim, idem na relaks-masaže. Uživam u samodisciplini i telo mi se na najlepši način zahvaljuje na brizi. Temperamentna sam i vedrog duha, i mislim da je dobar deo te mladolikosti koju pominjete rezultat radosti koju pronalazim u svemu. Kada duh stoji visoko, telo ga neminovno prati.

