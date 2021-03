Dok poznati ovih dana uživaju na Maldivima, Marija Petronijević pokazala kako živi na selu

Glumica Marija Petronijević tokom prošle godine promenila je život iz korena, napustila je veliki grad u potpunosti i preselila se na selo. Naime, popularna Monika Beluči, kako je domaći mediji nazivaju, želju da život preseli na selo, dobila je još pre devet godina. Ona je tada otišla iz Beograda i vratila se u rodno mesto Visibabe pored Požege, gde danas poseduje plantaže jagoda.

Kako je korona 2020. godinu u potpunosti paralisala za mnoge stvari, glumica je svakodnevno boravila u svojoj prelepoj oazi. Ne plaši se da zasuče rukave i radi i teške muške poslove.

- Posao je, kao i svaki poljoprivredni posao, težak. Najteže mi pada, kao i svim poljoprivrednim proizvođačima, neizvesnost koju mogu doneti vremenske i ekonomske prilike, a što će kao posledicu dati otežan plasman proizvoda i neizvestan nastavak prozvodnje. Sve ostalo je nešto na šta se čovek navikne - ponosno je svojevremeno rekla Milica za "Blic".

Svesna da je mnogim ljudima čudno što je ona odlučila da ovako radiklano promeni život, Marija neretko na svom "Instagramu" pokazuje pratiocima kako izgleda seoski život. Ovog puta otkrila je kako je pandemija korona virusa uticala na nju i posao kojim se bavi.

- Korona je učila mnogo toga u mom životu. Udaljila me nevoljno, fizički od nekih ljudi i donekle do osnovnog posla kojim se jesam bavila poslednjih petnaestak godina, ali me istovremeno približila životu koji neizostavno teče, i dešava se, i koliko god mi "zatvoreni" zbog straha ili propisa čekali da prođe korona, zapravo prolazi život. Imala sam tu sreću da mogu da radim nešto drugo što volim i želim - napisala je glumica Marija Petronijević i dodala:

- Moje poljoprivredno gazdinstvo polako počinje da liči na prosečnu srpsku kuću na selu u kojoj ima svega dovoljno za sreću i zadovoljstvo sa danonoćnom obaveznom, onu kuću koja se ne boji dolazećih dana, jer nema vremena za strah - stoku treba nahraniti i napojiti, njive zaliti i opleviti, voće orezati, obrati ili pokupiti... I dok čeka da prođe korona, gledam kako se nešto oko mene stvara, rađa, uređuje i čini moj život ispunjenim. A kada prođe korona oni od kojih sam bila fiziki daleko, kada se posetimo, imaće priliku da sa mnom uživaju u prizoru onog što sam za to vreme uradila i uz nesebičnu pomoć prijatelja i dragih mi ljudi, svojim rukama stvorila.