Quince Beauty House: Sinonim za prirodnu negu i lepotu

Centar Quince Beauty House osmišljen je u nameri da svakoj dami pruži lepotu, glamur, sofisticiranost, eleganciju i negu koja se prvenstveno zasniva na kombinaciji najkvalitetnijih svetski priznatih preparata, najsavremenije tehnologije i visoke stručnosti kadra koji dugogodišnjim iskustvom opravdava poverenje brojnih i potencijalnih klijenata. Direktorka centra Dunja Blagojević ističe da je cilj njihovog jedinstvenog koncepta da na pravilan način prezentuju i edukuju žene o prirodnim i neinvazivnim tretmanima koji u kombinaciji sa pravilnom kućnom negom mogu dati dugoročne rezultate.

Po čemu je vaš koncept specifičan i jedinstven?

– Prednost našeg koncepta je u personalizovanim tretmanima, maksimalnoj posvećenosti i efikasnosti. Među najtraženijim tretmanima su oblikovanje tela i uklanjanje celulita aparatom Endosfera Evolution, kao i tretmani lica kojima se redefinišu njegove konture i podiže tonus.

Da li su te metode invazivne?

– Cilj našeg stručnog tima jeste da na pravilan način prezentujemo i edukujemo žene o prirodnim i neinvazivnim tretmanima koji zajedno sa pravilnom kućnom negom mogu dati dugoročne rezultate. Kombinacijom prirodnih preparata na bazi čistih, visokokoncentrovanih aktivnih sastojaka i savremene neinvazivne aparature stimulišemo metaboličke procese organizma i podstičemo regeneraciju i podmlađivanje kože.

Tretmani su prilagođeni svakom klijentu, u skladu sa njegovim potrebama?

– Prilikom prvog dolaska klijenta u naš centar, prvi korak je uzimanje lične anamneze, sagledavanje njegovih životnih navika, opšteg zdravstvenog stanja i načina ishrane. Pored vizuelnog pregleda kože, koristimo i aparat najnovije generacije koji poseduje pet sondi povezanih sa dijagnostičkim i analitičkim softverom, preko kog dobijamo rezultate trenutnog stanja kože lica, poput elastičnosti, nivoa sebuma, pigmentacije, hidratacije, lipidne barijere. Očitan rezultat stanja kože arhivira se u našem centru, ali i šalje elektronskim putem na mail adresu klijenta. Uvidom u taj rezultat pravimo personalizovani tretman i preporučujemo plan kućne nege.

Posebnu pažnju posvećujete anticelulit tretmanima aparatom Endosfera Evolution?

– Aparat Endosfera Evolution je rezultat revolucionarne tehnologije. Prvi je klinički testiran i naučno dokazan neinvazivni metod koji omogućava da se kompresivnim mikrovibracijama ciljano tretiraju i reoblikuju delovi tela na kojima postoje lokalizovane masne naslage i celulit. U pitanju je tretman celog tela koji u prvom momentu utiče na limfnu drenažu i eliminaciju viška tečnosti iz organizma, a potom i na tonus kože i mišića što dovodi do željene linije. Rezultati su vidljivi već nakon prvog tretmana.





Pratite li najnovije svetske trendove i tehnologije u estetskoj hirurgiji?

– Svetski trendovi diktiraju prirodne antiejdžing metode, a Quince Beauty House je jedini na tržištu lepote koji neprestano prati najnovije trendove i tehnologije kako bismo klijentima pružili najbolje što ova industrija može da ponudi vezano za neinvazivnu negu i održavanje lepote kod žena. Otkako smo se pojavili na tržištu, postali smo sinonim za prirodnu negu i lepotu.

Jednako vodite računa i o drugim uslugama ulepšavanja?

– U našem salonu na usluzi su vam i hair stilisti koji upotpunjuju celokupni koncept nege i lepote. Koristeći najkvalitetnije preparate, oni brinu da kosa bude stilizovana po vašoj želji, a pre svega vode računa o zdravlju kose i vlasišta. Spisak usluga obuhvata i manikir i pedikir. Na raspolaganju vam je širok spektar boja koje su uskladu sa aktuelnim trendovima. Bilo da se radi o klasičnom ili trajnom laku, dugim ili kratkim noktima, tu smo da ispunimo sve vaše zahteve.

Vaš slogan je Gde se lepota i nega susreću. Da li se žene vode njime?

- Slogan The art of self care vrlo je inspirativan i podsticajan za žene koje žele da brinu o sebi i svojoj lepoti. Mnoge prate trendove u nezi kako bi se osećale samouvereno i negovano. Važno je da svaka žena pronađe svoj pristup nezi i lepoti, u skladu sa sopstvenim željama i potrebama. Sa ponosom možemo istaći da su žene sa našeg podneblja prirodno lepe, a naš koncept im je saveznik u održavanju te lepote. Za sve dodatne informacije Quince House Beauty je tu za vas.

